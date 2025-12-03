Ανδρέας Λοβέρδος: «Ο νόμος είναι ίδιος για όλους» - Απαντά πρώτη φορά για τη σύλληψη του γιου του

Ο Ανδρέας Λοβέρδος τοποθετήθηκε πρώτη φορά για τη σύλληψή του γιου του, κατά τη διάρκεια πρόσφατης τηλεοπτικής του συνέντευξης.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του Kontra και απάντησε για πρώτη φορά σχετικά με την υπόθεση της σύλληψης του γιου του, Δημήτρη, μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία λίγες ημέρες πριν.

«Ο νόμος είναι ίδιος για όλους τους πολίτες, είτε άνδρες είτε γυναίκες είτε νεότεροι είτε μεγαλύτεροι. Είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο και ο νόμος συμπεριφέρεται με τον ίδιο τρόπο», ανέφερε αρχικά ο Ανδρέας Λοβέρδος.

«Το παιδί μου είναι το παιδί μου, το στηρίζω, αλλά δε δικαιολογώ κάθε πράξη του. Ποια είναι η πράξη του, θα την εξετάσει το δικαστήριο» πρόσθεσε.

Το χρονικό της σύλληψης του γιου του Ανδρέα Λοβέρδου

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης (25/11) όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με τον φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;». Και οι δύο νεαροί, 19 και 20 ετών, αντίστοιχα συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.