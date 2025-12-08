Τι ζητούν οι ΗΠΑ από την Ουκρανία: Να αποδεχθεί την απώλεια του Ντονμπάς

Σε κρίσιμο σημείο έχουν εισέλθει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ουκρανίας για την προοπτική ειρηνευτικής συμφωνίας στον πόλεμο με τη Ρωσία, καθώς η τύχη του Ντονμπάς αναδεικνύεται στο βασικό σημείο αντιπαράθεσης.

Η Ουάσιγκτον φέρεται να πιέζει το Κίεβο να αποδεχθεί την παραχώρηση εδαφών στην ανατολική Ουκρανία, αίτημα που η ουκρανική πλευρά απορρίπτει ως πολιτικά και στρατηγικά απαράδεκτο. Σύμφωνα με ανώτερο Ευρωπαίο αξιωματούχο με γνώση των συνομιλιών, ο οποίος μίλησε στο POLITICO υπό καθεστώς ανωνυμίας, η αμερικανική πλευρά επιμένει ότι η Ουκρανία θα πρέπει «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο» να αποσυρθεί πλήρως από την περιοχή.

Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν το ζήτημα με απλούς όρους, θεωρώντας δεδομένο ότι η Ρωσία αξιώνει την παράδοση των εδαφών που δεν έχει καταφέρει να καταλάβει στρατιωτικά κατά τη διάρκεια του πολέμου. Σήμερα, περίπου το 30% του Ντονμπάς παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Αντιθέτως, το Κίεβο επιμένει ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να βασίζεται στο πάγωμα των συγκρούσεων στα σημερινά γραμμικά όρια. «Η πιο ρεαλιστική επιλογή είναι να παραμείνουμε εκεί όπου βρισκόμαστε», σημείωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, προσθέτοντας ωστόσο ότι η Ρωσία ασκεί έντονες πιέσεις προκειμένου η Ουκρανία να εγκαταλείψει και τα υπόλοιπα εδάφη.

Παράλληλα, η Ουάσιγκτον επιδιώκει την ταχεία επίτευξη συμφωνίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εμφανίζεται εκ νέου ενοχλημένος από τη στάση του Κιέβου. Σε δηλώσεις του στο περιθώριο εκδήλωσης στην Ουάσιγκτον, σχολίασε ότι η Ρωσία «ενδεχομένως θα προτιμούσε ολόκληρη τη χώρα», αλλά εκτίμησε ότι το προτεινόμενο αμερικανικό πλαίσιο γίνεται αποδεκτό από τη Μόσχα, όχι όμως και από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος, χωρίς να σχολιάσει άμεσα τις δηλώσεις Τραμπ, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Bloomberg ότι δεν υπάρχει μέχρι στιγμής συμφωνία Ουάσιγκτον–Κιέβου για την ανατολική Ουκρανία. Σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά, η παραχώρηση εδαφών που η Ρωσία δεν κατάφερε να καταλάβει έπειτα από περισσότερα από τρία χρόνια πολέμου θα ενίσχυε περαιτέρω τις αναθεωρητικές της επιδιώξεις.

Ο ίδιος ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι η Ρωσία θα καταλάβει τελικώς το Ντονμπάς. Το Κίεβο εκτιμά ότι η ενδεχόμενη παράδοση του υπόλοιπου 30% της περιφέρειας του Ντονέτσκ, όπου ανήκουν και οι πόλεις Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ, με συνολικό πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, θα άνοιγε τον δρόμο για ρωσική προέλαση και σε άλλες ουκρανικές περιφέρειες. Μεταξύ αυτών κατονομάζονται το Ντνιπροπετρόφσκ, η Ζαπορίζια και το Χάρκοβο.

Τον περασμένο Αύγουστο, ο Ζελένσκι είχε εκτιμήσει ότι η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς από τη Ρωσία θα απαιτούσε ακόμη και τέσσερα χρόνια. «Το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι ΗΠΑ θα κινηθούν ως ουδέτερος διαμεσολαβητής ή αν θα κλίνουν υπέρ των ρωσικών θέσεων», τόνισε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος, επισημαίνοντας ότι η Ουκρανία αναμένει επίσης σαφή εικόνα για τις εγγυήσεις ασφαλείας που είναι διατεθειμένη να προσφέρει η Ουάσιγκτον.

Με πληροφορίες από Politico

