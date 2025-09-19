ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτική

Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Πέθανε ο πρώην υπουργός Αλέκος Ακριβάκης - Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ Facebook Twitter
Ο Αλέκος Ακριβάκης έφυγε από τη ζωή τη 19η Σεπτεμβρίυ / Φωτ.: ΕΡΤ
0

Πέθανε ο πρώην υπουργός και ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Ακριβάκης.

Σε ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ, ανέφερε, ότι ο Αλέκος Ακριβάκης έφυγε από τη ζωή σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 81 ετών.

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ:

«Με οδύνη και σεβασμό αποχαιρετούμε τον Αλέκο Ακριβάκη, που από το 1965 όταν σε νεαρή ηλικία εξέδωσε την εφημερίδα "Ανένδοτος Βοιωτίας" ως σήμερα διέγραψε μια δυναμική πορεία αγώνων για τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ. Επί 20 και πλέον χρόνια εκπροσώπησε τους συμπατριώτες του στο Κοινοβούλιο και υπηρέτησε με ήθος, εργατικότητα και αφοσίωση το δημόσιο συμφέρον από τις υπουργικές του θέσεις. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Ακριβάκης

Ο Αλέκος Ακριβάκης γεννήθηκε στη Θήβα στις 14 Φεβρουαρίου 1944 και ακολούθησε νομικές σπουδές στην Αθήνα, για να ασκήσει τη δικηγορία.

Νεαρός ακόμη, είχε ήδη εκφράσει τη θερμή υποστήριξή του στο πρόσωπο του Ανδρέα Παπανδρέου. Το 1965, σε ηλικία μόλις 21 ετών, εξέδωσε την εφημερίδα Ανένδοτος Βοιωτίας. Το 1974 ήταν ήδη ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ και μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής Βοιωτίας. Εξελέγη βουλευτής Βοιωτίας με το Κίνημα για συνολικά 22 χρόνια (1981–1985 και 1989–2007), αφήνοντας έντονο πολιτικό αποτύπωμα στην περιοχή του.

Διετέλεσε υφυπουργός Γεωργίας (1995–1996) και υπουργός Επικρατείας (2003–2004), ενώ από το 1985 έως το 1989 υπηρέτησε ως πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας, αναλαμβάνοντας στη συνέχεια και τις θυγατρικές της εταιρείες, Olympic Catering, Ολυμπιακή Αεροπλοΐα και Τουριστική.

 
 
 
Πολιτική

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

Πολιτική / Σαμαράς για Τέμπη: Χωρίς ηθικό έρεισμα η απόρριψη αιτήματος γονέων για εκταφή σορών των παιδιών τους

«Έχουν απόλυτο δικαίωμα να διαπιστώσουν εάν τα λείψανα που βιαστικά και δίχως τον πρέποντα έλεγχο τους παραδόθηκαν προς ταφή, ανήκουν πράγματι στα παιδιά τους» τονίζει
LIFO NEWSROOM
Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Τόσο κακό είναι που ένας άνθρωπος έχει απογοητευτεί από το πώς εξελίχθηκε το κόμμα του;»

Πολιτική / Μαρινάκης για Λοβέρδο: «Τόσο κακό είναι που ένας άνθρωπος έχει απογοητευτεί από το κόμμα του;»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «δικαίωση» την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία - «Φεύγουν από αλλού ο ένας μετά τον άλλον και έρχονται στη ΝΔ»
LIFO NEWSROOM
Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Πολιτική / Ο Πλεύρης υπογράφει εγκύκλιο και καταργεί τον όρο «παράτυπη μετανάστευση» – Αντικαθίσταται με το «παράνομη»

Η εγκύκλιος δίνει κατεύθυνση για την εφαρμογή του άρθρου, που προβλέπει ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών για όσους παραμένουν παράνομα στη χώρα
LIFO NEWSROOM
Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Πολιτική / Ντέμης Χασάμπης σε Μητσοτάκη: «Η Ελλάδα μπορεί να βρεθεί στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης»

Συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον συνιδρυτή και διευθύνοντα σύμβουλο της Google DeepMind, Ντέμη Χασάμπη, και στελέχη της Google στο Μέγαρο Μαξίμου
LIFO NEWSROOM
Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Πολιτική / Συνάντηση Μητσοτάκη – Μπέργκαμ: Μήνυμα «συνεργασίας» για το αμερικανικό LNG

Ενίσχυση ελληνοαμερικανικής συνεργασίας στην ενέργεια – Στο τραπέζι LNG, διασυνδέσεις (Great Sea Interconnector, GREGY), ρόλος της ελληνικής ναυτιλίας και ο άξονας Αλεξανδρούπολη–Οδησσός.
LIFO NEWSROOM
 
 