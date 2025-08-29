ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Οι πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» - Παρέμβαση τριών υπουργείων για Βασ. Όλγας

Τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών εξέδωσαν κοινή ανακοίνωση και καλούν τον Δήμο Αθηναίων να «τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτογραφία: Eurokinissi
Φωτογραφία: Eurokinissi
Νέες αποφάσεις και εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες απαιτεί οποιαδήποτε τροποποίηση στη λειτουργία της οδού Βασιλίσσης Όλγας, επισημαίνουν μέσω κοινή τους ανακοίνωσης τα υπουργεία Πολιτισμού, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών.

Παράλληλα επισημαίνουν πως οι πρόσφατες πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα.

«Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.»,αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Στη συνέχεια τα υπουργεία τονίζουν πως λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα παραπάνω και δεδομένου και τη διέλευση του τραμ από την οδό «απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών».

Τα υπουργεία καταλήγουν στην ανακοίνωσή τους καλώντας τον Δήμο Αθηναίων «να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες».

Ολόκληρη η ανακοίνωση των υπουργείων:

Τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού, Υποδομών και Μεταφορών επισημαίνουν ότι προτεινόμενες παρεμβάσεις στον εγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας της οδού Βασιλίσσης Όλγας προϋποθέτουν εκ νέου αποφάσεις των αρμόδιων υπηρεσιών των συναρμόδιων Υπουργείων.

Η οδός Βασιλίσσης Όλγας βρίσκεται εντός του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου της Αθήνας, ενώ κατά τη διάρκεια του εν εξελίξει έργου της ανάπλασης έχουν αποκαλυφθεί σημαντικές αρχαιότητες, οι οποίες συντηρούνται και αναδεικνύονται. Συγχρόνως, αποτελεί κοινόχρηστο χώρο ιδιαίτερης σημασίας.  

Για τον λόγο αυτό, η υλοποίηση της υφιστάμενης ανάπλασης της οδού έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες εγκρίσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, με την πράξη 321 της 19ης συνεδρίασης του 2021, καθώς και από το Υπουργείο Πολιτισμού, με την Απόφαση ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ03/56665/2802, όπως και με την Απόφαση 3769/14-02-2022 για λογαριασμό της «Ανάπλασης ΑΕ», που εποπτεύεται από τα συναρμόδια Υπουργεία και χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω, αλλά και τη διέλευση του Τραμ από την οδό, απαιτείται επιπροσθέτως και η σύμφωνη γνώμη του ΟΑΣΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 52 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η συμβατότητα αυτών των τροποποιήσεων με την κείμενη νομοθεσία και τις συγκοινωνιακές μελέτες αποτελεί αντικείμενο ελέγχου των αρμόδιων υπηρεσιών

Επομένως, οι σχετικές πρωτοβουλίες του Δήμου Αθηναίων, όπως ανακοινώθηκαν, δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Ο Δήμος καλείται να τηρήσει τις προβλεπόμενες από το θεσμικό πλαίσιο διαδικασίες.

