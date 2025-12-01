ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Απεργία 3/12: Ποιοι συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 3/12 Facebook Twitter
Φωτ.: Eurokinissi
0

Απεργία έχουν προκηρύξει κλάδοι της αγοράς για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Παραγωγοί και επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές καθώς και οι οδηγοί ταξί, προχωρούν σε νέες συγκεντρώσεις στις επόμενες ημέρες ενώ συνεχίζονται και οι αγροτικές κινητοποιήσεις.

Απεργία 3/12: Χωρίς λαϊκές αγορές την Τετάρτη

Χωρίς λαϊκές αγορές μένει την ερχόμενη Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου η χώρα μετά την απόφαση της Γενική Συνομοσπονδίας Παραγωγών - Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Ελλάδας να προχωρήσει σε 24ωρη απεργία.

Η Συνομοσπονδία αναφέρει σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Όπως προέκυψε χθες βράδυ από το συμβούλιο της γενικής συνομοσπονδίας, θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να βρεθούν λύσεις στα προβλήματα του κλάδου. Συγκεκριμένα η απεργία αφορά στην αντίδραση των παραγωγών και των πωλητών στην επικείμενη εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, στην τεκμαρτή φορολόγηση και στα συνεχή και δυσβάσταχτα φορολογικα εμπόδια».

Απεργία 3/12: Συμμετέχουν και τα ταξί

Καθηλωμένα μένουν τα ταξί αύριο, Τρίτη (2/12) και την Τετάρτη (3/12) καθώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), προκήρυξε 48ωρη προειδοποιητική απεργία.

Στα αιτήματά τους οι ιδιοκτήτες ταξί ζητούν:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Χωρίς ταξί είχε μείνει η Αττική για 48 ώρες, την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου.

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Αυτοκινητιστών Ταξί (ΠΟΕΙΑΤΑ), σε ανακοίνωσή της, επισημαίνει:

«Σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου συνεδρίασε το Διοικητικού Συμβούλιο της Ομοσπονδίας και αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ:

Προκηρύσσεται 48ωρη προειδοποιητική Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 2 και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου με κινητοποιήσεις σε όλη την επικράτεια.

Ξεκινούν οι διαδικασίες για τη σύγκληση Κλαδικού Συμβουλίου για αποφάσεις και συνέχεια κινητοποιήσεων διαρκείας.

Οι διεκδικήσεις του Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής:

  • Παράταση της υποχρέωσης ηλεκτροκίνησης έως το 2035.
  • Αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού που προκαλούν οι πολυεθνικές εφαρμογές.
  • Άμεσες αποφάσεις για την πάταξη της υποκλοπής έργου στον κλάδο από τα Ε.Ι.Χ. Αύξηση της χρονοχρέωσης και του ελάχιστου μισθώματος για όλη την επικράτεια.
  • Επαναδιαπραγμάτευση για την είσοδο των έμφορτων ταξί στις ειδικές λωρίδες.
  • Υλοποίηση όλων των εκκρεμών θεμάτων του ερανιστικού νομοσχεδίου.
  • Αναπροσαρμογή τιμολογίου.
  • Δίκαιη φορολογική μεταχείριση.

Παράλληλα αναμένουμε συνάντηση με το Υπουργείο όπου θα συμμετάσχει το Προεδρείο μαζί με τους επικεφαλής των παρατάξεων».

 
Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΡΟΔΟΣ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Ελλάδα / Ρόδος: Με χειροβομβίδα του 1967 σκοτώθηκε ο 19χρονος, σύμφωνα με εμπειρογνώμονα της οικογένειας

Ο εμπειρογνώμονας της οικογένειας μίλησε για το συμβάν στη Ρόδο με τον νεκρό 19χρονο - Ξεκαθάρισε πως οι κανονισμοί του ΝΑΤΟ απαιτούν αυστηρές συνθήκες φύλαξης για τις χειροβομβίδες
LIFO NEWSROOM
 
 