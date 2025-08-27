ΕΛΛΑΔΑ
Βασιλίσσης Όλγας: Πότε επιστρέφει στην κυκλοφορία, τι αλλάζει για πεζούς και οχήματα

Στόχος η αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού - Το χρονοδιάγραμμα

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Έπειτα από πέντε χρόνια έργων και καθυστερήσεων, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας οδεύει προς ολοκλήρωση και επιστρέφει στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τον Δήμο Αθηναίων, το έργο θα παραδοθεί στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου 2025, με στόχο την αποσυμφόρηση του κυκλοφοριακού.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ και στην εκπομπή «Συνδέσεις», ο αντιδήμαρχος Υποδομών του δήμου Αθηναίων, Ανδρέας Γραμματικόγιαννης, αν όλα προχωρήσουν χωρίς νέα εμπόδια, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας θα είναι πλήρως λειτουργική για πεζούς, τραμ και οχήματα εντός του φθινοπώρου.

Βασιλίσσης Όλγας: Πώς θα είναι πλέον, τι αλλάζει

Το έργο ξεκίνησε το 2020 με σκοπό να πεζοδρομηθεί πλήρως ο δρόμος. Ωστόσο, ύστερα από αντιδράσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές στη δημοτική διοίκηση, το τελικό σχέδιο προβλέπει:

  • Δρόμο ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα με χαμηλή ταχύτητα.
  • Διαπλατυσμένα πεζοδρόμια για πεζούς, ποδήλατα και αθλούμενους.
  • Επανέναρξη λειτουργίας του τραμ στο κεντρικό τμήμα της Όλγας.
  • Πρόβλεψη για στοχευμένη κυκλοφορία προς Πλάκα, Παγκράτι και Μετς.

Η ανάπλαση της Όλγας είναι μέρος ενός ευρύτερου πλέγματος κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αναστροφή στην Αμαλίας στο ύψος της Όλγας.
  • Παρεμβάσεις στη λεωφόρο Αθανασίου Διάκου.
  • Επικαιροποιημένη χρήση υπαρχόντων οδοστρωμάτων χωρίς νέα τροποποίηση μελέτης.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Υποδομών του Δήμου Αθηναίων, οι αλλαγές αναμένεται να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση κατά 25%, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αιχμής.

