Αλλάζει ξανά ο καιρός: Νέα κακοκαιρία προ των πυλών - Χάρτες με τις περιοχές όπου θα χτυπήσει

Η κακοκαιρία Adel υποχώρησε αλλά μια νέα έρχεται τις επόμενες ημέρες, όπως δείχνουν τα μοντέλα για το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός.

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Adel έχουν πλέον υποχωρήσει, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη. Η εβδομάδα ξεκινάει με πολύ καλές καιρικές συνθήκες. Η Δευτέρα και η Τρίτη κυλούν με γενική καλοκαιρία σε ολόκληρη τη χώρα, με ηλιοφάνεια και ήπιους ανέμους.

Κακοκαιρία: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Όμως, την Τρίτη το βράδυ, ένα νέο σύστημα κακοκαιρίας θα αρχίσει να πλησιάζει από τα νοτιοδυτικά. Από την Τετάρτη και για τις επόμενες μέρες, αναμένονται εκτεταμένες βροχοπτώσεις σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στα δυτικά τμήματα, είναι οι περιοχές θα σημειωθούν οι πρώτες βροχές. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν σε όλη την επικράτεια.

Οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν και την Πέμπτη, ενώ φαίνεται πως θα επιμείνουν τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή και θα προκαλέσουν ισχυρές βροχές σε αρκετές περιοχές.

Κακοκαιρία: Χάρτες με τις περιοχές όπου θα χτυπήσει

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα «κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης», επισημαίνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, εξηγώντας ωστόσο πως την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο βροχών, καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά και θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά ενώ μέχρι την Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα.

Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Από το κόλπο της Σύρτης έρχεται το νέο βροχό-χαμηλό..."

Καλημέρα και καλή Κυριακή!

Με καλές καιρικές συνθήκες και σε στεριά και σε θάλασσα θα κάνει ποδαρικό ο Δεκέμβρης.

Ωστόσο την Τετάρτη στον κόλπο της Σύρτης θα οργανωθεί βαρομετρικό χαμηλό το οποίο θα δώσει νέο κύκλο , βροχών , καταιγίδων και θυελλωδών νοτιάδων.

Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών τα χιόνια θα περιοριστούν στα βουνά ενώ δεν αποκλείεται να έχουμε και τοπικές χαλαζοπτώσεις.

Τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν αρχικά την Τετάρτη το πρωί στα δυτικά, θα είναι κατά διαστήματα ισχυρά και μέχρι της Κυριακή θα σαρώσουν όλη τη χώρα!

Η δυτική Ελλάδα , η βόρεια και το Αιγαίο φαίνεται να δέχονται προς το παρών τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Καλό μήνα!»

Σε άλλη ανάρτηση νωρίτερα, είχε τονίσει πως «θα ακολουθήσουν 3-4 ημέρες καιρικής ανάπαυλας ώστε να μπορέσουν να αποκατασταθούν κάποιες μικρές ζημιές από την κακοκαιρία, μέχρι να έρθει νέο βροχοχαμηλό από την Πέμπτη πάλι με νοτιάδες και μπόλικες βροχές», αναφέροντας πως «δεν βλέπει χιόνια τουλάχιστον μέχρι τις 15 Δεκέμβρη».

Η πρόγνωση από την ΕΜΥ

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 01-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και θα σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 4 και το πρωί στα νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 17 με 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 20 με 21 βαθμούς.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 02-12-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές, με βροχές αρχικά στο Ιόνιο και βαθμιαία στα υπόλοιπα δυτικά, οπότε θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Ιόνιο θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 15 με 16 βαθμούς, στο Ιόνιο, το βόρειο Αιγαίο και τα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 16 με 18 τοπικά στα νότια ηπειρωτικά τους 19 και στη νότια νησιωτική χώρα τους 19 με 21 βαθμούς.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 03-12-2025

Στη Θράκη και την ανατολική νησιωτική χώρα νεφώσεις και στα Δωδεκάνησα το βράδυ βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες αρχικά στα δυτικά και βαθμιαία και στα υπόλοιπα κυρίως νότια θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι έντονα. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Από το βράδυ οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα νότια.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα ηπειρωτικά θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει τοπικά μικρή πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 04-12-2025

Νεφώσεις με βροχές και στα θαλάσσια και παραθαλάσσια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05-12-2025

Στην ανατολική χώρα νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια πιθανώς τοπικά ισχυρές. Στα δυτικά άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι μετωρολογικές συνθήκες ευνοούν πρόσκαιρα τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα 7 πιθανώς 8 μποφόρ.

Βαθμιαία στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

