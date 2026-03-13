Δούκας για διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: «Δεν βελτιώνεται έτσι η εικόνα του ΠΑΣΟΚ»

Δήλωση εξέδωσε ο Χάρης Δούκας με αφορμή τη διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου από το ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι η πρακτική των διαγραφών και οι απειλές διαγραφών δεν επιλύουν τα προβλήματα και δεν συμβάλλουν στη βελτίωση της εικόνας του κόμματος.

Ο δήμαρχος Αθηναίων υπογραμμίζει ότι η στιγμή απαιτεί διεύρυνση και υπέρβαση καταστάσεων που στο παρελθόν πλήγωσαν την παράταξη, ενώ χαρακτηρίζει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο ως στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιόδους.

«Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ, και ειδικά σε περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως συμφωνίας ή διαφωνίας», σημειώνει ο Δούκας.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Ο ίδιος τονίζει την ανάγκη για ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες, ουσιαστικό διάλογο και σύνθεση, προκειμένου να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να επιτευχθεί η ήττα της ΝΔ και η προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας.

Ολόκληρη η δήλωση του Χάρη Δούκα:

Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δεν βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξή μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΣΟΚ: Παραδίδει την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος μετά τη διαγραφή του από το κόμμα