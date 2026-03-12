ΠΑΣΟΚ: Διεγράφη από την ΚΟ ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος

Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος διεγράφη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ.

Με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, ο Νίκος Ανδρουλάκης του γνωστοποίησε την Πέμπτη 12 Μαρτίου, ότι ο βουλευτής Αρκαδίας δεν ανήκει πλέον στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του Κινήματος.

«Κύριε Πρόεδρε,

Σας γνωρίζω, ότι ο Βουλευτής του Νομού Αρκαδίας, κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, από σήμερα δεν ανήκει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής», αναφέρει η επιστολή του Νίκου Ανδρουλάκη.

