Μητσοτάκης: Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό - Τέλος Νοεμβρίου η ενίσχυση στους αγρότες

Συνέντευξη στο ΕΡΤnews έδωσε το πρωί της Τρίτης (18/11) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στο σοβαρό πρόβλημα της ακρίβειας στη χώρα αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας όμως ότι οι αυξήσεις στις τιμές βασικών αγαθών αποτελούν διεθνές φαινόμενο και δεν περιορίζονται στην ελληνική αγορά.

Μητσοτάκης: «Η ακρίβεια είναι παγκόσμια, η λύση είναι το διαθέσιμο εισόδημα»

Σημείωσε μάλιστα, πως σημαντικές αυξήσεις έχουν καταγραφεί διεθνώς σε εισαγόμενα προϊόντα όπως ο καφές, η σοκολάτα και το μοσχάρι, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις τελικές τιμές στην Ελλάδα. «Δεν πρόκειται για ελληνική ιδιαιτερότητα αλλά για παγκόσμια τάση», τονίστηκε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως ο τρόπος για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στηρίζεται σε δύο άξονες: ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος και εντατικοποίηση των ελέγχων για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας.

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η δημιουργία ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Καταναλωτή, η οποία θα συγκεντρώσει όλους τους εποπτικούς μηχανισμούς και θα διαθέτει «την ανεξαρτησία και τα εργαλεία» για ουσιαστικότερη παρέμβαση στην αγορά.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε ότι οι πολίτες θα δουν αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος από το νέο φορολογικό πλαίσιο που τίθεται σε εφαρμογή από το επόμενο έτος.

«Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να στηρίξουμε τους πολίτες με ρεαλιστικά εργαλεία, χωρίς να διακινδυνεύσουμε τη δημοσιονομική σταθερότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι το συνολικό πακέτο στήριξης ανέρχεται σε περισσότερα από δύο δισεκατομμύρια ευρώ για τους επόμενους μήνες.

Έκτακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους

«Έως τα τέλη Νοεμβρίου» θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές της βασικής ενίσχυσης προς τους αγρότες, με το συνολικό ύψος των εκκρεμοτήτων προς ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ να προσεγγίζει το 1,2 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός, η καθυστέρηση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια δεν υπερβαίνει τον έναν μήνα, ωστόσο οφείλεται σε μια «δύσκολη αλλά αναγκαία μεταρρύθμιση» στη διαδικασία ελέγχου και καταβολής των ενισχύσεων.

Έως το τέλος του έτους «κι άλλα μέτρα για το στεγαστικό»

«Θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για το στεγαστικό, τα οποία εκτιμούμε ότι θα μπορέσουμε να τα ανακοινώσουμε έως το τέλος του έτους», είπε ο πρωθυπουργός, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις».

«Το να κατασκευάσει κανείς πολλά καινούργια σπίτια γρήγορα δεν θα έλεγα ότι είναι μια ρεαλιστική προοπτική. Έχουμε ψηφίσει αυτή τη στιγμή ένα καινούργιο πλαίσιο, τη λεγόμενη κοινωνική αντιπαροχή. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μπορεί κάποιος ιδιώτης, σε συνεννόηση με το κράτος να αξιοποιήσει ένα ακίνητο του δημοσίου, να κρατήσει κάποια διαμερίσματα για τον ίδιο, και κάποια υπόλοιπα να τα προσφέρει με μειωμένο ενοίκιο για κοινωνική κατοικία», δήλωσε.

Και συνέχισε: «Όμως για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση και η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι το πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τα πολλά, εκατοντάδες χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα τα οποία υπάρχουν σήμερα. Ποια είναι τα κίνητρα και τα αντικίνητρα για να πείσουμε τους ιδιοκτήτες σε αυτά τα διαμερίσματα να τα ξαναβγάλουν στην αγορά».

«Έχουμε ήδη ψηφίσει μία σειρά από φορολογικά κίνητρα, έτσι ώστε κάποιοι οι οποίοι βρίσκονται στη βραχυχρόνια μίσθωση να μετατρέψουν την μίσθωση σε μακροχρόνια και θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβουλίες για την ανακαίνιση κλειστών κατά προτεραιότητα διαμερισμάτων, με πολύ ευνοϊκούς όρους επισκευής», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε: «Πιστεύω ότι θα είμαστε σε θέση να κάνουμε αυτή την εξαγγελία πριν το τέλος του χρόνου, γιατί δεν αρκεί μόνο να στηρίξουμε τη ζήτηση. Τη ζήτηση τη στηρίζει κανείς με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος. Πρέπει να αυξήσουμε και την προσφορά διαμερισμάτων, έτσι ώστε η αγορά να μπορέσει να ισορροπήσει σε ένα καινούργιο σημείο».

Τι είπε για την κίνηση στους δρόμους και τα ΜΜΜ

«Δυστυχώς δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας στο ΕΡΤnews και στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Τόνισε πως, «η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί κανείς εύκολα να κατασκευάσει γρήγορα νέους δρόμους στο λεκανοπέδιο. Η δε εμπειρία, μας λέει ότι όποτε κατασκευάζονται πολύ νέοι δρόμοι και αυτοί τελικά γεμίζουν. Η λύση δεν μπορεί να είναι άλλη από μια συστηματική υποστήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η Γραμμή 4 του Μετρό είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο το οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται στη χώρα. Θα χρειαστούν ακόμα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί, όμως έχει αποδειχθεί ότι όπου έχει πάει το Μετρό, τελικά έχει συντείνει σημαντικά στη διευκόλυνση των μετακινούμενων πολιτών, αλλά και αυτή είναι μια λύση η οποία είναι πιο μακροπρόθεσμη».

Παράλληλα, πρόσθεσε πως, «βραχυπρόθεσμα όλη η έμφαση θα πρέπει να πέσει στην ενίσχυση των λεωφορείων. Νομίζω ότι το βλέπετε ήδη και εσείς κινούμενοι στους δρόμους. Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία, αλλά ούτε αυτό αρκεί. Πρέπει ταυτόχρονα να αυξήσουμε και την συχνότητα των λεωφορείων».

«Η προτεραιοποίηση την οποία και η κατεύθυνση που έχω δώσει προσωπικά στο Υπουργείο Μεταφορών και στις εταιρείες του Υπερταμείου είναι να βάλουμε ένα συγκεκριμένο στόχο να αυξήσουμε εντός έξι μηνών τη συχνότητα στις διαδρομές εκείνες που χρησιμοποιεί ο πολίτης περισσότερο», τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης πρόσθεσε επίσης την καλύτερη εφαρμογή και του ΚΟΚ για τις λεωφορειολωρίδες, ώστε ο πολίτης να έχει ουσιαστικά μια εναλλακτική στο αυτοκίνητο.

«Οφείλω να επισημάνω βέβαια, χωρίς να θέλω να είναι δικαιολογία, ότι σε όλες τις μεγαλουπόλεις του κόσμου, το πρωί και ενδεχομένως στην απογευματινή επιστροφή υπάρχει κίνηση, η οποία βέβαια έχει επιδεινωθεί», είπε.