Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη στη Βουλή: «Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήκε από το βήμα της Ολομέλειας της Βουλής σχετικά με την επικείμενη διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης, μιλώντας μεταξύ άλλων για την ανάγκη θεσμικών συναινέσεων και με το μήνυμα ότι «ευχής έργο θα ήταν να συμφωνήσουμε και να ψηφίσουμε με διευρυμένη πλειοψηφία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σε απάντηση στη δευτερολογία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη, σημείωσε πως «εγώ δεν εκβιάζομαι από κανέναν»: «Όσο για τον Ντιλιάν, ή Ντίλαν, όπως λέγεται, εγώ προσωπικά δεν εκβιάζομαι από κανέναν, ούτε από πρωτοδίκως καταδικασμένους, ούτε από συμφέροντα. Δεν εκβιαζόμαστε από κανέναν. Λογοδοτούμε μόνο στον ελληνικό λαό, που μας έχει επιλέξει δύο φορές. Κρατήστε μικρό καλάθι για τα αποτελέσματα των επόμενων εκλογών».

Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, η συζήτηση θα ξεκινήσει εντός του Μαΐου και θα αφορά ένα πακέτο περίπου 25 άρθρων, βασισμένο στην πρόταση που είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία το 2018 και η οποία τώρα επαναδιαμορφώνεται.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση

Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρίσκεται, μεταξύ άλλων, το άρθρο 16, που αφορά τον δημόσιο χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης και την απαγόρευση ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων.

Παράλληλα, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συζητηθεί η πρόσβαση στη στέγη, λόγω πιθανής αύξησης της ζήτησης για φοιτητική κατοικία.

Η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα κεντρικά πολιτικά μέτωπα των επόμενων μηνών, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ευρύτερες συναινέσεις και την αντιπολίτευση να ζητά σαφείς εγγυήσεις για τον χαρακτήρα των αλλαγών.

Ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος ιδιαίτερα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Ν. Ανδρουλάκη υποστήριξε ότι οι εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά στον προβλεπόμενο χρόνο, εννοώντας το 2027, απορρίπτοντας παράλληλα κάθε σχετική σεναριολογία.

Παράλληλα, κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι ευθυγραμμίζεται με «ακραίες φωνές» της αντιπολίτευσης, επιδιώκοντας, όπως είπε, να κρύψει το άγχος του κόμματός του για τη μάχη της δεύτερης θέσης. «Ποιος θα είναι στη δεύτερη θέση εσείς ή αυτός που το όνομά του δεν το λένε ούτε στον ΣΥΡΙΖΑ;»

Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι απάντησε για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Ο πρωθυπουργός, κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, επανήλθε στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στον σχηματισμό δικογραφίας για 11 βουλευτές σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και απευθύνθηκε προσωπικά στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι «δεν τίθεται κανένα ζήτημα αποχώρησης της Ελλάδας από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», υπογραμμίζοντας ότι η σχετική υπόθεση «επιστρέφει στον Άρειο Πάγο», όπως προβλέπεται θεσμικά.

Ο πρωθυπουργός άσκησε κριτική στον κ. Ανδρουλάκη, θέτοντας το ερώτημα κατά πόσο ο θεσμός θεωρείται «προβληματικός» μόνο όταν εκδίδει αποφάσεις που δεν εξυπηρετούν την αντιπολίτευση. Παράλληλα, δήλωσε ότι στηρίζει πλήρως την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ζητώντας ταυτόχρονα «να μην κρατούνται όμηροι έντεκα βουλευτές» από εκκρεμείς διαδικασίες.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε το ερώτημα τι θα γίνει σε περίπτωση που οι εμπλεκόμενοι αθωωθούν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. «Θα αναλάβετε τις ευθύνες σας και θα ζητήσετε συγγνώμη;» διερωτήθηκε ο κ. Μητσοτάκης.

Στο ζήτημα της τοξικότητας του δημόσιου λόγου κατά τη δευτερολογία του στη Βουλή, αναφερόμενος σε πρόσφατο περιστατικό που αφορούσε την κόρη του. Όπως σημείωσε επρόκειτο για «αθλιότητες» που διακινήθηκαν στο δημόσιο πεδίο, υποστηρίζοντας ότι μόνο η Ζωή Κωνσταντοπούλου υιοθέτησε και αναπαρήγαγε τον σχετικό ισχυρισμό.

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι είπε στη Βουλή για τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Την ίδια ώρα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη δευτερολογία του στο πλαίσιο της συζήτησης προ Ημερησίας Διατάξεως σε επίπεδο Προέδρων Κοινοβουλευτικών Ομάδων «για την κατάσταση του Κράτους Δικαίου, των Θεσμών και της λειτουργίας του Κοινοβουλίου στην Ελλάδα», άσκησε δριμεία κριτική στον πρωθυπουργό.

«Ως θαμώνας καφενείου μίλησε ο πρωθυπουργός. Τα μόνα απατηλά όνειρα ότι τα παραμείνετε πρωθυπουργός και μετά τις εκλογές. Ένα σχόλιο για τον Ντίλιαν δεν μπορούσατε να κάνετε;» διερωτήθηκε ο κ. Ανδρουλάκης στη δευτερολογία του.

Ο κ. Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον πρωθυπουργό για «θεσμική και αξιακή κρίση», υποστηρίζοντας ότι «η ευθύνη για όλα αυτά βαραίνει προσωπικά» τον ίδιο. Όπως ανέφερε, «η αντίστροφη μέτρηση για την ασυδοσία και την ατιμωρησία έχει ήδη αρχίσει», ενώ έκανε λόγο για μια εικόνα που «δεν παραπέμπει σε ευρωπαϊκή δημοκρατία».

Παράλληλα, επιτέθηκε με σκληρούς χαρακτηρισμούς: «Τι επιδιώκετε τελικά; Να μείνετε στην ιστορία ως ο Έλληνας Νίξον ή ο Έλληνας Όρμπαν;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας ότι «και στις δύο περιπτώσεις το τέλος είναι το ίδιο: η έξοδος».

Αναφερόμενος στην υπόθεση των υποκλοπών και το ζήτημα του λογισμικού Predator, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει μετατρέψει την ΕΥΠ σε «παραμάγαζο», θέτοντας ερωτήματα για το «ποιος βρίσκεται πίσω από το παρακράτος» και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι απέφυγε να δώσει απαντήσεις για τον κ. Ντίλιαν.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη λειτουργία, όπως είπε, μηχανισμών χειραγώγησης της κοινής γνώμης, καταγγέλλοντας τη δράση «οργανωμένων τρολ» που, σύμφωνα με τον ίδιο, επιχειρούν να επηρεάσουν τον δημόσιο διάλογο και να στοχοποιήσουν πολιτικούς αντιπάλους.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο και για «ακραίες φωνές» που, όπως είπε, παρεμβαίνουν στο έργο της Δικαιοσύνης, τονίζοντας ότι «οι αποφάσεις της πρέπει να γίνονται σεβαστές και όχι να εφαρμόζονται α λα καρτ».

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, χαρακτήρισε τον πρωθυπουργό «Όρμπαν των Βαλκανίων», κατηγορώντας τον ότι δεν εφαρμόζει αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ενώ διερωτήθηκε αν η κυβέρνηση σκοπεύει «να καταργήσει με έναν νόμο και ένα άρθρο την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Τέλος, κατηγόρησε την κυβέρνηση για πελατειακές πρακτικές, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αν βάλει κανείς στη σειρά τους διορισμούς που έχουν γίνει, φτάνουν μέχρι τις Βρυξέλλες», ενώ εξέφρασε την προσδοκία «η ελληνική Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη Βουλή / Eurokinissi