Αλέξης Τσίπρας: Με μια μπάλα Μπαρτσελόνα αποκάλυψε τα χρώματα του νέου κόμματος - Ο λόγος που επέλεξε αυτά

Συνεχίζει τις προαναγγελίες μέχρι την επίσημη ανακοίνωση του νέου του κόμματος

Με ένα βίντεο στα social media, ο Αλέξης Τσίπρας έδωσε σήμερα, Κυριακή (24/5) ορισμένα ακόμη στοιχεία για το νέο του πολιτικό εγχείρημα, παρουσιάζοντας τον συμβολισμό μερικών χρωμάτων που θα το συνοδεύουν και καλώντας τους πολίτες στην επίσημη ανακοίνωση που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου στο Θησείο.

Στο βίντεο, εμφανίζεται να κρατά μπάλα της Μπαρτσελόνα, ενώ μπροστά του υπάρχει κασκόλ στα χρώματα της ομάδας, επιχειρώντας να συνδέσει τα χρώματα με το πολιτικό του μήνυμα.

Όπως αναφέρει, «το μπλε συμβολίζει την πατρίδα» και «το κόκκινο τους αγώνες», ενώ παράλληλα, απευθύνει κάλεσμα για την εκδήλωση της Τρίτης, δίνοντας το στίγμα της νέας προσπάθειας: «Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα. Τα χρώματα τα βρήκαμε. Τα υπόλοιπα την Τρίτη 26 Μαΐου στο Θησείο στις 8 το βράδυ. Σας περιμένω όλους εκεί».

Κάλεσμα Τσίπρα για συμμετοχή στο νέο του κόμμα

Υπενθυμίζεται πως το πρωί του Σαββάτου έκανε νέο κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα του επίσης, με ανάρτησή του στο Facebook. «Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» γράφει ο πρώην πρωθυπουργός στην ανάρτησή του δημοσιεύοντας παράλληλα και μία φωτογραφία του.

