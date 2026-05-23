Μαρία Καρυστιανού: «Στελέχη του κινήματος είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας»

Η νέα ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού στα social media

ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ ΝΕΟ ΚΟΜΜΑ
Φωτ. Μαρία Καρυστιανού / EUROKINISSI
Η Μαρία Καρυστιανού με ανακοίνωσή της στα social media, παίρνει αποστάσεις από δηλώσεις και τοποθετήσεις που αποδίδονται σε υποστηρικτές του κόμματός της.

Το βράδυ της Πέμπτης από τη Θεσσαλονίκη και το θέατρο «Ολύμπιον», η Μαρία Καρυστιανού παρουσίασε την επίσημη ονομασία του κόμματός της.

Ανακοίνωσε τη δημιουργία του νέου πολιτικού φορέα με την ονομασία «Ελπίδα για τη Δημοκρατία-Κίνημα Πολιτών», παρουσιάζοντας παράλληλα και το σύμβολό του, που είναι ένα περιστέρι με κλαδί ελιάς.

Με αφορμή δημοσιεύματα για τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση για την παρουσίαση του κόμματος, στη νέα ανάρτησή της στα social media σημειώνει μεταξύ άλλων πως «παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος».

Ξεκαθαρίζει, παράλληλα, ότι επίσημες θέσεις και πληροφορίες για το κόμμα, αποτελούν αποκλειστικά όσα αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα και στους επίσημους λογαριασμούς του.

Τέλος, διευκρινίζει ότι ως στελέχη του κινήματος θεωρούνται αποκλειστικά τα πρόσωπα που θα ανακοινώνονται επίσημα μέσω της ιστοσελίδας, μαζί με τα βιογραφικά τους.

Η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού

