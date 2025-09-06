Μητσοτάκης: «Η ΔΕΘ δεν θα φύγει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης»

Την κυβερνητική πρόταση για την ανάπλαση του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η ΔΕΘ θα παραμείνει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας ότι το έργο θα υλοποιηθεί από το Υπερταμείο και θα χρηματοδοτηθεί μέσα από δημόσιες δαπάνες. «Η ανάπλαση θα προχωρήσει με γρήγορους ρυθμούς», διαβεβαίωσε.

Αναφερόμενος στις συνολικές παρεμβάσεις στη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «καμία άλλη πόλη στην Ελλάδα δεν έχει λάβει, σε ποσοστό του ΑΕΠ, τόσα κονδύλια για την κατασκευή έργων».

Ο κ. Μητσοτάκης διαβεβαίωσε τους εργαζόμενους της ΔΕΘ-Helexpo ότι δεν έχουν κανέναν λόγο να ανησυχούν για το μέλλον τους, ενώ απευθυνόμενος στον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, τον συνεχάρη για τις προσπάθειες που έχουν γίνει στον τομέα της καθαριότητας της πόλης.

