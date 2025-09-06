ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Drones, κάμερες ΚΑΙ 2.500 αστυνομικοί

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης, με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές στην κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΔΕΘ 2025: «Φρούριο» το κέντρο της Θεσσαλονίκης – Drones, κάμερες ΚΑΙ 2.500 αστυνομικοί Facebook Twitter
φωτ.: Eurokinissi
0

Δρακόντεια θα είναι σήμερα το κέντρο της Θεσσαλονίκης, αφού περισσότεροι από 2.500 αστυνομικοί θα αναπτυχθούν σε καίρια σημεία της πόλης ενόψει των εγκαινίων της ΔΕΘ, ενώ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από χθες το πρωί στο κέντρο της πόλης, με απαγόρευση στάθμευσης και εκτροπές στην κυκλοφορία, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων.

Παράλληλα, θα υπάρχουν πολλά drone, για αυτό και υπάρχει η σκέψη από την αστυνομία να μην πετάξει το ελικόπτερο που ήταν προγραμματισμένο.

Για πρώτη φορά θα συνυπάρχει η ΔΕΘ με το Μετρό, όπου και εκεί θα είναι μεγάλη η παρουσία των αστυνομικών. Μάλιστα από τις 15:00 οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται, αλλά δεν θα σταματούν στους σταθμούς «Ευκλείδης», «Παπάφη», «Πανεπιστήμιο», «Σιντριβάνι», «Αγίας Σοφίας» και «Βενιζέλου». Η κυκλοφορία στους υπόλοιπους σταθμούς του δικτύου θα διεξάγεται κανονικά.

Στα πρόσθετα μέτρα των αστυνομικών δυνάμεων θα είναι ότι θα φέρουν ακόμα και καταγραφικό με κάμερες.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Πολιτική / Αλέξης Τσίπρας: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα, έναν νέο πατριωτισμό

Σχέδιο 5ετούς «ανάταξης» με νέο Ταμείο Σύγκλισης, εισφορά στα πολύ υψηλά εισοδήματα και στροφή παραγωγικού μοντέλου - Όσα είπε ο πρώην πρωθυπουργός στο Economist: The Fifth Thessaloniki Metropolitan Summit
LIFO NEWSROOM
Μητσοτάκης: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στην ΔΕΘ

Πολιτική / ΔΕΘ: Αυτά είναι τα μέτρα που θα ανακοινωθούν για μεσαία τάξη, στεγαστικό και φοροελαφρύνσεις

Οι συσκέψεις στο Μέγαρο Μαξίμου είναι συνεχείς και επικεντρώνονται στο εύρος της απήχησης που θα έχουν οι παρεμβάσεις, με βάση τις αντοχές της οικονομίας και τα διαθέσιμα δημοσιονομικά περιθώρια
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αντιδράσεις για τα ρατσιστικά «ειδικά δρομολόγια» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Διευκρινίσεις από ΕΛΑΣ

Ελλάδα / Αντιδράσεις για τα ρατσιστικά «ειδικά δρομολόγια» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης – Διευκρινίσεις από ΕΛΑΣ

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη συζήτηση και αντιδράσεις, με την Ελληνική Αστυνομία να εκδίδει επίσημη ανακοίνωση, στην οποία τονίζει ότι ουδέποτε συμμετείχε ή συναίνεσε σε διαδικασίες διακριτικής μεταχείρισης επιβατών
LIFO NEWSROOM
Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για την επικοινωνία του με τον «εγκέφαλο» της κρητικής μαφίας

Ελλάδα / Αρχιμανδρίτης Μελχισεδέκ για τις συνομιλίες στη δικογραφία: «Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα»

Τι απάντησε για την επιμονή του κατηγορουμένου να μεσολαβήσει, ώστε ο ίδιος να γίνει μητροπολίτης, αλλά και την ασυνήθιστη οικειότητα σε διάλογό τους, που αποκαλύπτεται στη δικογραφία
LIFO NEWSROOM
AI in Schools: Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ελλάδα / Μητσοτάκης και Σαμ Άλτμαν σε διάλογο για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει την εκπαίδευση

Ο πρωθυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην εκπαίδευση, προτείνοντας τη δημιουργία ενός εξατομικευμένου ψηφιακού δασκάλου για μαθητές που προετοιμάζονται για τις πανελλαδικές εξετάσεις
LIFO NEWSROOM
Ηγουμενίτσα: 18χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ιταλία με ματσέτα, κατάνα και οπλοστάσιο

Ελλάδα / Ηγουμενίτσα: 18χρονος προσπάθησε να ταξιδέψει στην Ιταλία με ματσέτα, κατάνα και οπλοστάσιο

Κατά τη διάρκεια ελέγχου στον επιβατικό σταθμό της Ηγουμενίτσας, το Λιμενικό Σώμα εντόπισε ότι μετέφερε στις αποσκευές του ένα εντυπωσιακό οπλοστάσιο: αρκετές ματσέτες, μαχαίρια διαφόρων μεγεθών, ιαπωνικό «κατάνα» και άλλα
LIFO NEWSROOM
 
 