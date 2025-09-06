ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έξι σταθμοί του μετρό κλειστοί λόγω των διαδηλώσεων για τη ΔΕΘ

Οι συρμοί κινούνται κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση στα συγκεκριμένα σημεία

Φωτ. Αρχείου: Eurokinissi
Κλειστοί παραμένουν από τις 15:00 το μεσημέρι του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου έξι σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης, λόγω των διαδηλώσεων που πραγματοποιούνται στο κέντρο της πόλης με αφορμή τα εγκαίνια της ΔΕΘ και την ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο συνεδριακό κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης».

Συγκεκριμένα, δεν λειτουργούν οι σταθμοί: Ευκλείδης, Παπάφη, Πανεπιστήμιο, Σιντριβάνι, Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου.

Οι συρμοί κινούνται κανονικά, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση στα συγκεκριμένα σημεία. Η επαναλειτουργία των σταθμών θα ανακοινωθεί με νεότερη ενημέρωση.

Στην ανακοίνωσή της, η εταιρεία διαχείρισης ενημερώνει: «Κατόπιν εντολής της αστυνομίας, σήμερα από τις 15:00 οι σταθμοί από “Βενιζέλου” έως και “Ευκλείδη” θα παραμείνουν κλειστοί και θα επαναλειτουργήσουν κατόπιν νεότερης ενημέρωσης. Η λειτουργία της γραμμής στους υπόλοιπους σταθμούς θα διεξάγεται κανονικά».


 

