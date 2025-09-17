Ιστορικές μεταγραφές σε κόμματα: Τι μας θύμισε ο Λοβέρδος

Η πρόσφατη ένταξη του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία άνοιξε ξανά τη συζήτηση για τις πολιτικές «μεταγραφές» που τα τελευταία 25 χρόνια έχουν επηρεάσει ισορροπίες, στρατηγικές και ηγεσίες.

Από το 2000 και μετά, τα μεγάλα κόμματα της χώρας δεν δίστασαν να ενσωματώσουν στελέχη από άλλους πολιτικούς χώρους, είτε για να διευρύνουν την απήχησή τους είτε για να εκπέμψουν μηνύματα ενότητας και σταθερότητας.

Η πιο πρόσφατη και ηχηρή περίπτωση είναι αυτή του Ανδρέα Λοβέρδου. Ο πρώην υπουργός και ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έπειτα από μια σύντομη πορεία με το κόμμα «Δημοκράτες», εντάχθηκε το 2025 στη ΝΔ, αιτιολογώντας την απόφασή του ως συμβολή στη «σταθερότητα». Η κίνησή του θεωρήθηκε μία από τις πλέον χαρακτηριστικές μετατοπίσεις κεντροαριστερού στελέχους προς τη ΝΔ στη μεταμνημονιακή εποχή.

Πάντως, από το 2019 και μετά, η κυβέρνηση Μητσοτάκη ενσωμάτωσε κεντρικά στελέχη του εκσυγχρονιστικού ΠΑΣΟΚ, δίνοντάς τους κορυφαία υπουργεία:

Γιώργος Φλωρίδης : Ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, υπουργός Δικαιοσύνης στην κυβέρνηση Μητσοτάκη από το 2023.

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης : Επί χρόνια υπουργός του ΠΑΣΟΚ, το 2023 ανέλαβε το κρίσιμο χαρτοφυλάκιο του Υγείας στη ΝΔ.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Τεχνοκράτης με καταγωγή από τον χώρο του ΠΑΣΟΚ, έγινε υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης το 2019 με τη ΝΔ και από το 2023 Υπουργός Παιδείας.

Αντίστοιχες διαδρομές είχαν προηγηθεί. Η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ, μετακινήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, όπου την περίοδο 2015–2019 υπηρέτησε ως υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης και βουλευτής. Η περίπτωση αυτή αποτύπωσε το ρεύμα στελεχών της κεντροαριστεράς που, απογοητευμένα από το ΠΑΣΟΚ της εποχής, αναζήτησαν πολιτική στέγη στον τότε κυβερνητικό πόλο.

Ακόμη:

Οδυσσέας Βουδούρης : πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μετακινήθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, αν και με βραχύβια παρουσία.

Παναγιώτης Κουρουμπλής : κλασικό παράδειγμα «μεταγραφής». Ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εντάχθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ το 2014, εξελέγη βουλευτής και ανέλαβε υπουργικές θέσεις (Υγείας, Ναυτιλίας).

Γιάννης Ραγκούσης : πρώην ισχυρός υπουργός του ΠΑΣΟΚ, το 2019 πήγε στον ΣΥΡΙΖΑ και σήμερα ανήκει στον στενό του πυρήνα.

Χρήστος Σπίρτζης: επίσης προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ, προσχώρησε στον ΣΥΡΙΖΑ και διετέλεσε Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Οι επιστροφές και οι επανεντάξεις

Από τις πιο χαρακτηριστικές «επιστροφές» ήταν εκείνη της Ντόρας Μπακογιάννη. Διαγραμμένη από τη ΝΔ το 2010, ίδρυσε τη «Δημοκρατική Συμμαχία», αλλά δύο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2012, επέστρεψε στη Νέα Δημοκρατία, λίγο πριν τις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις. Το παράδειγμά της δείχνει πώς οι πολιτικές ρήξεις συχνά αποκαθίστανται όταν το εκλογικό διακύβευμα είναι υψηλό.

Στην ίδια περίοδο, το 2012, δύο στελέχη του ΛΑΟΣ, ο Μάκης Βορίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης, εντάχθηκαν στη ΝΔ. Οι μεταγραφές αυτές μετέφεραν το κόμμα ιδεολογικά πιο δεξιά και αποτέλεσαν την απαρχή πολιτικών διαδρομών που τους οδήγησαν σε κορυφαία κυβερνητικά αξιώματα.

Λίγα χρόνια νωρίτερα, το 2004, η Νέα Δημοκρατία είχε υποδεχθεί ξανά τον Αντώνη Σαμαρά. Μετά από μια δεκαετία στην «Πολιτική Άνοιξη», ο Σαμαράς επέστρεψε, εξελέγη ευρωβουλευτής και το 2009 ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, φτάνοντας μέχρι την πρωθυπουργία την περίοδο 2012–2015. Η επιστροφή του υπήρξε από τις πλέον καθοριστικές για τις μετέπειτα εξελίξεις.

Οι ιδιότυπες περιπτώσεις

Μια ιδιαίτερη περίπτωση αποτέλεσε η Κατερίνα Παπακώστα. Μετά τη διαγραφή της από τη ΝΔ, ίδρυσε τη «Νέα Ελληνική Ορμή» και συνεργάστηκε με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ως υφυπουργός. Αν και δεν εντάχθηκε ποτέ τυπικά στον ΣΥΡΙΖΑ, η επιλογή της είχε σαφή κυβερνητικό αντίκτυπο, δείχνοντας ότι οι «μεταγραφές» δεν ακολουθούν πάντα την κλασική οδό ένταξης σε ένα κόμμα.

Από το 2000 μέχρι σήμερα, το φαινόμενο των πολιτικών «μεταγραφών» δείχνει τρεις βασικές τάσεις:

Η Νέα Δημοκρατία λειτούργησε ως «καταλύτης απορρόφησης», ενσωματώνοντας στελέχη τόσο από το κέντρο όσο και από τη δεξιά περιφέρεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ εξελίχθηκε σε νέο πόλο για στελέχη της κεντροαριστεράς, ιδίως την περίοδο 2012–2019.

Οι επιστροφές και οι επανεντάξεις έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση ηγεσιών και στρατηγικών, όπως έδειξαν οι περιπτώσεις Σαμαρά και Μπακογιάννη.