Ο Ανδρέας Λοβέρδος προσχώρησε στη Νέα Δημοκρατία

Νέα προσχώρηση για τη Νέα Δημοκρατία, καθώς ο Ανδρέας Λοβέρδος εντάσσεται στο κυβερνών κόμμα και θα είναι υποψήφιος στον Νότιο Τομέα της Β’ Αθηνών.

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρόεδρο των «Δημοκρατών» και στελέχη του κόμματος.

Καλωσορίζοντας τον κ. Λοβέρδο, ο πρωθυπουργός ανέφερε:«Καλωσορίζουμε στη Νέα Δημοκρατία τον καθηγητή Ανδρέα Λοβέρδο και στελέχη των Δημοκρατών. Ο ίδιος έχει ήδη μακρά πολιτική πορεία. Η παράταξή μας κρατά ανοιχτές τις πόρτες σε κάθε δύναμη που πιστεύει σε μια ισχυρή, σύγχρονη, δημοκρατική και ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μακριά από ταμπέλες και δόγματα, ενώνουμε τις προσπάθειές μας για καλύτερη ζωή των πολιτών και ένα καλύτερο μέλλον για τη χώρα, σε μια διεθνή συγκυρία αβεβαιότητας που απαιτεί ενότητα και σταθερότητα. Ανδρέα, καλή αρχή και καλή δύναμη».

Από την πλευρά του, ο κ. Λοβέρδος δήλωσε: «Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, πατριωτικά, μεταρρυθμιστικά, φιλελεύθερα».

Ο πρώην υπουργός είχε ήδη αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο επιστροφής του στην κεντρική πολιτική σκηνή.