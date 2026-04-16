Γιώργος Μυλωνάκης: Νέο ιατρικό ανακοινωθέν - «Παραμένει στη ΜΕΘ»

Τι αναφέρει το νέο ιατρικό ανακοινωθέν για τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ

The LiFO team
Ο Γιώργος Μυλωνάκης στη Βουλή / Eurokinissi
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Ο Ευαγγελισμός», όπου νοσηλεύεται τις τελευταίες ημέρες ο Γιώργος Μυλωνάκης, εξέδωσε νέο ιατρικό ανακοινωθές για την κατάσταση υγείας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» επισημαίνεται στο σχετικό ιατρικό ανακοινωθέν. 

Υπενθυμίζεται πως ο κ. Μυλωνάκης νοσηλεύεται σε κρίσιμη, αλλά σταθερή κατάσταση στον «Ευαγγελισμό», έπειτα από επείγουσα επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε λόγω ρήξης ανευρύσματος εγκεφάλου.

Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ λιποθύμησε εχθές κατά τη διάρκεια της πρωινής σύσκεψης στο Μαξίμου και διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν γρήγορα σε εμβολισμό του θρόμβου που προκάλεσε το ανεύρυσμα.

Γιώργος Μυλωνάκης: Η αναφορά του πρωθυπουργού στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη διάρκεια παρέμβασής του στη Βουλή, αναφέρθηκε στην υπόθεση Μυλωνάκη, σημειώνοντας τα εξής: «Σπιλώνονται πολιτικοί αντίπαλοι και οι οικογένειές τους και έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος σήμερα να παλεύει για τη ζωή του».

Όπως αναφέρθηκε, ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός».

«Η κατάστασή του είναι σταθερή, που για το συμβάν που πέρασε είναι αισιόδοξο νέο. Δεν μπορεί να πει κάποιος τι θα γίνει, γιατί είναι μια μάχη που δίνει ο οργανισμός. Είναι ένας νέος άνθρωπος, ένας γερός οργανισμός, και πιστεύω ότι θα τα καταφέρει», δήλωσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στο Action24.

