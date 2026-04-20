Γιώργος Μυλωνάκης: Διασωληνωμένος για 5η ημέρα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού

Το πρωί της Δευτέρας εκδόθηκε νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του

The LiFO team
Φωτ. αρχείου Γιώργος Μυλωνάκης / EUROKINISSI
Σταθερή είναι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη.

Το πρωί της Δευτέρας εκδόθηκε νέο ιατρικό ανακοινωθέν για την κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται για 5η ημέρα στη ΜΕΘ του Ευαγγελισμού.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, ο υφυπουργός παραμένει διασωληνωμένος, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σταθερή από τους θεράποντες ιατρούς.

«Ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, συνεχίζει να βρίσκεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του παραμένει σταθερή» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν την προηγούμενη Τετάρτη, λιποθύμησε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου και διακομίστηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου και προχώρησαν άμεσα σε εμβολισμό, αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα.

Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται στενά, ενώ οι επόμενες ημέρες θεωρούνται κρίσιμες.

