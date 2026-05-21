ΟΠΕΚΕΠΕ: Απορρίφθηκε το αίτημα για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή

Τα μη πολιτικά πρόσωπα πήραν προθεσμία για ανωμοτί εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου

Λήψη της Ολομέλειας της Βουλής, όσο πραγματοποιείται η μυστική ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για Λιβανό και Αραμπατζή / Φωτ.: Eurokinissi
Απορρίφθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης (21/5) οι προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον Σπήλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα, στη μυστική ψηφοφορία για τον Σπήλιο Λιβανό συμμετείχαν συνολικά 286 βουλευτές, με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να συγκεντρώνει 127 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά και ενός παρών. Στην πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς συγκεντρώθηκαν 128 θετικές ψήφοι έναντι 152 κατά.

Όσον αφορά στη Φωτεινή Αραμπατζή, η πρόταση του ΠΑΣΟΚ συγκέντρωσε 129 θετικές ψήφους έναντι 52 κατά και 2 παρών, ενώ η πρόταση των ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά πήρε 128 θετικές ψήφους έναντι 152 κατά.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προθεσμία για μη πολιτικά πρόσωπα

Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκαν να προσέλθουν-σήμερα και αύριο- στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021.

Ωστόσο, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν σήμερα ανωμοτί εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου

Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται.

Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εξηγήσεις αύριο για τους 11 βουλευτές

Για την Παρασκευή τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλ, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Μόνον οι δύο εκ των έντεκα και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το «παρών» αύριο το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

