Αντιδράσεις για το σεξιστικό retweet του Λαζαρίδη εναντίον της Ντόρας Μπακογιάννη

Η κίνηση του Μακάριου Λαζαρίδη προκάλεσε νέα πολιτική αντιπαράθεση λίγες ώρες μετά την παραίτησή του

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Ανάρτηση ανώνυμου λογαριασμού με σεξιστικά σχόλια κατά της Ντόρας Μπακογιάννη αναδημοσίευσε ο Μακάριος Λαζαρίδης, λίγες μόλις ώρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η ανάρτηση στρεφόταν κατά της Μπακογιάννη με αφορμή τη δημόσια τοποθέτησή της, όπου είχε αφήσει να εννοηθεί ότι ο κ. Λαζαρίδης όφειλε να αποχωρήσει, «διευκολύνοντας τον πρωθυπουργό και το κόμμα».

Η επιλογή του να αναδημοσιεύσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων, τόσο εντός του κόμματός του όσο και στο πολιτικό σκηνικό γενικότερα, εντείνοντας την ένταση γύρω από την υπόθεση.

Τι αναφέρει η επίμαχη ανάρτηση:

«Η φοβική κυβέρνηση παραιτεί όποιον στοχοποιεί η συμμορία του Βαξεβάνη και της Αριστεράς ή η συμμορία της Κοβέσι. Κάθε φορά που η αντιπολίτευση θα επιτίθεται σε έναν υπουργό, θα πετυχαίνει την αποπομπή του. Αυτός είναι ένας φαύλος κύκλος που όχι μόνο απαξιώνει την κυβέρνηση στα μάτια του πολίτη αλλά ενθαρρύνει την αντιπολίτευση να συνεχίσει το ίδιο κυκλικό μοτίβο. Η Ντόρα Μπακογιάννη καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της», έγραφε η ανάρτηση.

Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Από το ΠαΣοΚ κάνουν λόγο για σεξιστική αναφορά με ηλικιακό ρατσισμό, ενώ αποστάσεις παίρνουν και ενδοκυβερνητικές φωνές.

«Δεν έχει σημασία μόνο το τι λέμε, τι υποστηρίζουμε, τις θέσεις αλλά και πώς το λέμε και πόσο σεβόμαστε αυτό που και η κοινωνία ζητάει», δήλωσε η υφυπουργός Εργασίας, Άννα Ευθυμίου.

«Δεν θα ασχολιόμασταν άλλο με τον κ. Λαζαρίδη αλλά δεν μπορούμε να μην καταδικάσουμε μια σεξιστική επίθεση και μία επίθεση ηλικιακού ρατσισμού στην κα Μπακογιάννη», είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ , Κώστας Τσουκαλάς.

