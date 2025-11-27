Νέα Ερυθραία: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;» - Βίντεο ντοκουμέντο με τον γιο γνωστού πολιτικού που συνελήφθη

Στη δημοσιότητα δόθηκε βίντεο ντοκουμέντο με τον γιο γνωστού πολιτικού που συνελήφθη μετά από καταδίωξη στη Νέα Ερυθραία.

Στο βίντεο που μετέδωσε το Mega, στη θέση του οδηγού μέσα στο λευκό όχημα που έχει αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα, βρίσκεται ο γιος του γνωστού πολιτικού. Δίπλα του κάθεται ένας φίλος του.

Παρά τα σήματα των αστυνομικών που τους καταδιώκουν, εκείνοι προσπαθούν να χαθούν στα στενά της περιοχής.

«Κι ενώ τους κάνανε σήμα με τον φάρο και με το ηχητικό του αστυνομικού αυτοί δεν σταμάτησαν. Παρόλα αυτά έτρεχαν με 100 χιλιόμετρα μέσα εδώ», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Νέα Ερυθραία: Το χρονικό της σύλληψης

Όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Τρίτης (25/11) όταν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κηφισιάς πήγαν έξω από το κλειστό Γυμναστήριο στη Νέα Ερυθραία καθώς υπήρξαν καταγγελίες κατοίκων που έλεγαν ότι άτομα προκαλούσαν φθορές.

Οι Αρχές έφτασαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν δύο νεαρούς. Όταν όμως, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους ελέγξουν, εκείνοι μπήκαν τρέχοντας στο άσπρο όχημα και επιχείρησαν να διαφύγουν.

Ακολούθησε καταδίωξη στα στενά της περιοχής. Ο 19χρονος γιος του γνωστού πολιτικού έκανε επικίνδυνους ελιγμούς για να αποφύγει τον έλεγχο, παραβιάζοντας τουλάχιστον σε ώρα αιχμής δύο STOP σε κατοικημένη περιοχή και μπαίνοντας ανάποδα και σε ένα στενό με κίνδυνο να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα.

Στη συμβολή των οδών Βορείου Ηπείρου και Σολωμού ο γιος του πολιτικού ακινητοποίησε το όχημα. Μαζί με τον φίλο του βγήκε από αυτό και άρχισε να τρέχει στην προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη. Οι αστυνομικοί όμως, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιος του πολιτικού έλεγε στους αστυνομικούς: «Ξέρετε ποιος είμαι εγώ;».

Και οι δύο νεαροί, 19 και 20 ετών, αντίστοιχα συνελήφθησαν για απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση ενώ σε βάρος του γιου του πολιτικού που ήταν και ο οδηγός του οχήματος, του βεβαιώθηκαν τροχονομικές παραβάσεις.

Οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

