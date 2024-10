Τυφώνας Μίλτον: Δραματικές εκκλήσεις για εκκενώσεις στη Φλόριντα - Έδεσε το σπίτι του με ιμάντες, άδεια βενζινάδικα και σούπερ μάρκετ

Ως επικίνδυνος κυκλώνας φτάνει στη Φλόριντα ο τυφώνας Μίλτον, αργά το βράδυ της Τετάρτης (τοπική ώρα), όπως έχει ενημερώσει το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (National Hurricane Center / NHC).

Ο Μίλτον, ο οποίος ενισχύθηκε ξανά σε κυκλώνα κατηγορίας 5, το ανώτατο επίπεδο στην πεντάβαθμη κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, είναι «η χειρότερη» καταιγίδα που πλήττει την περιοχή της Τάμπα τα τελευταία 100 και πλέον χρόνια, σύμφωνα με το NHC. Βρίσκεται νοτιοδυτικά της πόλης Τάμπα με ανέμους ταχύτητας 260-270 χιλιομέτρων/ώρα, την ώρα που ανακοινώθηκε ότι ένας άλλος κυκλώνας, ο Λέσλι, εντοπίζεται 2.400 χιλιόμετρα δυτικά του Πράσινου Ακρωτηρίου με ανέμους που φθάνουν τα 120 χλμ/ώρα.

Ο τυφώνας Μίλτον πρόκειται να γίνει ο 10ος μεγάλος τυφώνας που θα φτάσει στην ξηρά κατά μήκος των ακτών του Κόλπου των ΗΠΑ από το 2017, λαμβάνοντας ισχύ από τις θερμές θάλασσες του κόλπου. Επίσης, ο Μίλτον ήταν η τρίτη με την ταχύτερη ένταση καταιγίδα που έχει καταγραφεί στον Ατλαντικό Ωκεανό, όπως ανέφερε η υπηρεσία.

