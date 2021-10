Ο πάγος στον κρατήρα Batagaika της Σιβηρίας, την «Πύλη της Κολάσεως», συνεχίζει να λιώνει, σημαίνοντας εδώ και χρόνια συναγερμό στους επιστήμονες.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι το λιωμένο στρώμα του μόνιμου παγετού της Σιβηρίας θα μπορούσε να αποτελεί μια μεγάλη περιβαλλοντική καταστροφή. Τα βράχια γύρω από τον κρατήρα, μερικά ύψους έως και 100 μέτρων, θρυμματίζονται λόγω του παγετού που λιώνει, ενώ νερά τρέχουν. Η κλιματική αλλαγή κάνει και εδώ φανερή την παρουσία της.

#Copernicus for #EUArctic Copernicus helps to monitor the evolution of environmental phenomena #Sentinel2 🇪🇺🛰️image of the Batagaika Crater, the largest permafrost crater, located in Sakha Republic, #Siberia in #Russia 🇷🇺 The red colour show the extension from 2016 to 2020 pic.twitter.com/lqQk9iC8jC

Η περιοχή είναι γνωστή, στους ντόπιους ως η πόρτα του κάτω κόσμου, και δεν είναι λίγοι εκείνοι που δεν πλησιάζουν, ειδικά αφότου άκουσαν τρομακτικούς κρότους. Το πιθανότερο να πρόκειται για θορύβους που προκάλεσαν τα κομμάτια παγωμένου εδάφους που κατέρρευσαν, καθώς η καθώς η τάφρος του μόνιμου παγετού ανοίγει ακόμη περισσότερο.

Σε παλιότερο άρθρο των The Siberian Times, o Σεργκέι Φιοντόροφ, ερευνητής στο Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Οικολογίας Yakutsk, είχε πει: «Ένα από τα πιο σοβαρά πράγματα που πρέπει να καταλάβουμε βλέποντας αυτή την καθίζηση είναι ότι η πορεία της δεν είναι κάτι που εμείς, οι άνθρωποι, μπορούμε να σταματήσουμε».



«Δεν μπορούμε να βάλουμε μια κουρτίνα στις ακτίνες του ήλιου για να εμποδίσουμε το λιώσιμο», σχολίασε χαρακτηριστικά.

«Είναι καλό που συνέβη σε μια απομακρυσμένη περιοχή μακριά από έναν οικισμό όπου ζουν άνθρωποι. Φανταστείτε να υπήρχε ένα χωριό ή μια πόλη πάνω από τον κρατήρα που καταρρέει;», πρόσθεσε. «Ήρθε η ώρα ο κόσμος να ξυπνήσει και να δώσει περισσότερη προσοχή σε αυτό που συμβαίνει εδώ στη Γιακουτία», τόνισε.

Researcher Sergey Fedorov said about Batagai 5 years ago: 'Imagine there was a city above what is now an ever-deepening depression? It's time for the world to wake up and pay more attention to what is happening (with melting permafrost) here in Yakutia' https://t.co/NI0PfEcAGi https://t.co/VqnjuioVxE pic.twitter.com/F1A6lAPwnz