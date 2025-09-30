ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Οικολογική καταστροφή στη Ναμίμπια: Φωτιά έκαψε επί μία εβδομάδα το ένα τρίτο του Εθνικού Πάρκου Etosha

Μια μεγάλη πυρκαγιά στο Εθνικό Πάρκο Etosha στη Ναμίμπια κατέστρεψε το ένα τρίτο της περιοχής και εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια βοσκοτόπων

Η φωτιά που κατέκαψε το ένα τρίτο του Εθνικού Πάρκου Etosha στη Ναμίμπια έχει «πλέον τεθεί υπό έλεγχο», όπως δήλωσε η υπουργός Περιβάλλοντος της χώρας, Ιντελένι Ντάνιελ.

Η φωτιά στο προστατευόμενο αυτό οικοσύστημα, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της νότιας Αφρικής, εξαπλώθηκε εκτός του πάρκου και κατέστρεψε εκατοντάδες χιλιάδες εκτάρια βοσκοτόπων στις περιοχές που συνορεύουν με την Αγκόλα μέσα σε μία εβδομάδα.

Το Etosha είναι γνωστό για την τεράστια αλυκή του, που φαίνεται ακόμη και από το διάστημα, και φιλοξενεί κρίσιμα απειλούμενους μαύρους ρινόκερους. Τουλάχιστον εννέα αντιλόπες έχασαν τη ζωή τους στις φλόγες.

Η υπουργός δήλωσε ότι η φωτιά πιθανότατα ξεκίνησε από έναν χώρο παραγωγής ξυλοκάρβουνου εκτός του πάρκου. Στη μάχη κατά της πυρκαγιάς στάλθηκαν ελικόπτερα και εκατοντάδες στρατιώτες. Παρόλο που κάποιες εστίες συνέχιζαν να καίνε, βρισκόταν υπό έλεγχο, πρόσθεσε η Ντάνιελ.

Οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρή βλάστηση συνέβαλαν στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Ο βουλευτής της αντιπολίτευσης, Λικάντο Ρόντρικ, είχε επικρίνει πρόσφατα την κυβέρνηση για την ανεπαρκή ετοιμότητα της, ζητώντας την ενίσχυση των μακροπρόθεσμων μέτρων αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Σε έκτακτη σύσκεψη το Σάββατο αποφασίστηκε η αποστολή περισσότερων από 500 στρατιωτών για να υποστηρίξουν τους πυροσβέστες, την αστυνομία και τους εθελοντές στο έδαφος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Τζιτούνγκα Ελιάγια Νγκουράρε στο X.

Αργά την Κυριακή, η προεδρία ανακοίνωσε ότι οι φωτιές που είχαν εξαπλωθεί σε βοσκοτόπια στις περιοχές Όσικοτο, Όσανα και Κουνένε είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Ωστόσο, η πλήρης έκταση της καταστροφής θα γίνει γνωστή μετά την ολοκλήρωση των εναέριων φωτογραφιών.

«Η φωτιά αποτελεί σημαντική απειλή για τη βιοποικιλότητα, την άγρια ζωή και τα μέσα διαβίωσης των κοινοτήτων στις πληγείσες περιοχές», ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι «ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ανθρώπινα θύματα».

Το Εθνικό Πάρκο Etosha καλύπτει συνολικά 22.935 τετραγωνικά χιλιόμετρα και είναι ένα από τα μεγαλύτερα πάρκα στην Αφρική. Περίπου 200.000 τουρίστες το επισκέπτονται κάθε χρόνο.

Το πάρκο φιλοξενεί 114 είδη θηλαστικών και εκατοντάδες μεταναστευτικά πουλιά, όπως φλαμίγκος. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι οι φωτιές είναι φυσικό φαινόμενο στην ξηρή σαβάνα και ότι οι περιστασιακές πυρκαγιές συμβάλλουν στη διατήρηση της οικολογικής ισορροπίας, εφόσον διαχειρίζονται σωστά.

Περίπου το 30% των βοσκοτόπων στο πάρκο έχει καταστραφεί από τη φωτιά, και οι εναέριες φωτογραφίες θα καθορίσουν την έκταση της καταστροφής.

Με πληροφορίες από BBC

