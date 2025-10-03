ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Το National Geographic αποχαιρετά την Τζέιν Γκούντολ με πέντε εμβληματικές εικόνες

Η εμβληματική πρωτευοντολόγος αφήνει πίσω της έργο -πολύτιμο όσο λίγα για τη σύγχρονη επιστήμη- και ένα ανεξίτηλο κοινωνικό αποτύπωμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Με συγκίνηση και σεβασμό, το National Geographic αποχαιρετά την Τζέιν Γκούντολ, τιμώντας μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, τα ζώα και τον πλανήτη.

Η Γκούντολ -η εμβληματική πρωτευοντολόγος που «άκουσε» και κατέγραψε τις κοινωνίες των χιμπαντζήδων, αποκαλύπτοντας στον κόσμο και την πολυπλοκότητά τους- πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη -πολύτιμη όσο λίγες- για την επιστήμη.

Το περιοδικό, που στάθηκε αρωγός στο έργο της από το 1961, επέλεξε να τιμήσει την προσωπικότητα και το έργο της μέσα από πέντε φωτογραφίες-ορόσημα. Εικόνες που δεν απαθανάτισαν μόνο στιγμές μιας έρευνας, αλλά και το βλέμμα μιας γυναίκας που ακολούθησε έναν δρόμο σε μια εποχή που η επιστήμη δεν «επέτρεπε» σε γυναίκες να ονειρεύονται όσα θα κατάφερνε μέχρι το τέλος της ζωής της.

«Τότε που οι γυναίκες αποθαρρύνονταν από το να ακολουθήσουν καριέρα στις επιστήμες, η Γκούντολ έγινε μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της εποχής της. Η National Geographic Society στήριξε το ταξίδι της στη μελέτη των χιμπαντζήδων, ένα ταξίδι που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη συμπεριφορά των ζώων», σημείωσε το περιοδικό, συνοδεύοντας τα λόγια με τις φωτογραφίες που σημάδεψαν την πορεία της.

Κάθε εικόνα, ένας φόρος τιμής στη γυναίκα που δίδαξε την ανθρωπότητα πως η κατανόηση της φύσης είναι και η πιο ουσιαστική μορφή σεβασμού. Η Γκούντολ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του National Geographic αρκετές φορές στη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ άλλων στα τεύχη Δεκεμβρίου 1965 και Δεκεμβρίου 1995.

Η Γκούντολ σκύβει προς τα εμπρός καθώς η Jou Jou, ένας χιμπατζής, τεντώνει το χέρι της προς αυτήν στο Μπραζαβίλ του Κονγκό, το 1990
Η Γκούντολ «κρατά σημειώσεις» καθώς παρατηρεί τους χιμπατζήδες να παίζουν στο Gombe το 2011. Μέσα από τα χρόνια της παρατήρησης, κατάφερε να κατανοήσει πόσο πολύ οι χιμπατζήδες μπορούν να μοιάζουν με τους ανθρώπους. «Όταν ξεκίνησα στο Gombe, πίστευα ότι οι χιμπατζήδες ήταν καλύτεροι από εμάς», δήλωσε στο National Geographic το 1995. «Αλλά με τον καιρό κατάλαβα ότι δεν είναι έτσι. Μπορούν να είναι εξίσου απαίσιοι».
Η Γκούντολ με μαθητές σε μια εκδήλωση του 1995 για το Roots & Shoots, μια πρωτοβουλία που ξεκίνησε με το Jane Goodall Institute το 1991 με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά σχετικά με τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος. Πίστευε στη δύναμη των νέων να κάνουν τη διαφορά.
Η Γκούντολ και ο εξερευνητής και οικολόγος του National Geographic Μάικλ Φέι ταξιδεύουν με κανό για να επισκεφθούν μια απομονωμένη ομάδα χιμπατζήδων στο Goualougo Wilderness Reserve στο βόρειο Κονγκό.
 
 
 


 

