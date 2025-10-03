Το National Geographic αποχαιρετά την Τζέιν Γκούντολ με πέντε εμβληματικές εικόνες

Με συγκίνηση και σεβασμό, το National Geographic αποχαιρετά την Τζέιν Γκούντολ, τιμώντας μια ζωή αφιερωμένη στην επιστήμη, τα ζώα και τον πλανήτη.
Η Γκούντολ -η εμβληματική πρωτευοντολόγος που «άκουσε» και κατέγραψε τις κοινωνίες των χιμπαντζήδων, αποκαλύπτοντας στον κόσμο και την πολυπλοκότητά τους- πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω της μια παρακαταθήκη -πολύτιμη όσο λίγες- για την επιστήμη.
Το περιοδικό, που στάθηκε αρωγός στο έργο της από το 1961, επέλεξε να τιμήσει την προσωπικότητα και το έργο της μέσα από πέντε φωτογραφίες-ορόσημα. Εικόνες που δεν απαθανάτισαν μόνο στιγμές μιας έρευνας, αλλά και το βλέμμα μιας γυναίκας που ακολούθησε έναν δρόμο σε μια εποχή που η επιστήμη δεν «επέτρεπε» σε γυναίκες να ονειρεύονται όσα θα κατάφερνε μέχρι το τέλος της ζωής της.
«Τότε που οι γυναίκες αποθαρρύνονταν από το να ακολουθήσουν καριέρα στις επιστήμες, η Γκούντολ έγινε μία από τις πιο αναγνωρισμένες προσωπικότητες της εποχής της. Η National Geographic Society στήριξε το ταξίδι της στη μελέτη των χιμπαντζήδων, ένα ταξίδι που άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε τη συμπεριφορά των ζώων», σημείωσε το περιοδικό, συνοδεύοντας τα λόγια με τις φωτογραφίες που σημάδεψαν την πορεία της.
Κάθε εικόνα, ένας φόρος τιμής στη γυναίκα που δίδαξε την ανθρωπότητα πως η κατανόηση της φύσης είναι και η πιο ουσιαστική μορφή σεβασμού. Η Γκούντολ εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του National Geographic αρκετές φορές στη διάρκεια της καριέρας της, μεταξύ άλλων στα τεύχη Δεκεμβρίου 1965 και Δεκεμβρίου 1995.