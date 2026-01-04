Σπάνιο βίντεο με επίθεση λύκων σε κοπάδι αρκτικών βοδιών από το National Geographic

Ένα σπάνιο βίντεο από την άγρια ζωή δημοσίευσε το National Geographic.

Μέσω του επίσημου Instagram λογαριασμού του National Geographic, αναρτήθηκε απόσπασμα από το ντοκιμαντέρ του, Hostile Planet, με πρωταγωνιστές κοπάδια αρκτικών λύκων και αρκτικών βοδιών.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που έχει καταγραφεί σε βίντεο κυνήγι βοδιών musk oxen, από αρκτικούς λύκους κατά τη διάρκεια του χειμώνα», αναφέρεται στο απόσπασμα.

«Οι λύκοι εντοπίζουν τον στόχο τους, όμως το κοπάδι προβάλλει ένα ενιαίο μέτωπο άμυνας. Στη συνέχεια, οι λύκοι αναγκάζουν το κοπάδι να τραπεί σε φυγή, αυξάνοντας τις πιθανότητές τους. Η αγέλη καταφέρνει τελικά να πιάσει έναν νεαρό μόσχο μόσχο και το κοπάδι δεν έχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσει την πορεία του», σύμφωνα με την περιγραφή.

Τέλος, στη λεζάντα της δημοσίευσης, εξηγεί ότι: « Η δύναμη των μοσχοβοδιών βρίσκεται στην ενότητά τους, όμως ακόμη και το πιο σφιχτό κοπάδι μπορεί να διασπαστεί από μια αμείλικτη αγέλη αρκτικών λύκων».