Λίμνη Κορώνεια: Στέγνωσε λόγω ανομβρίας - Εικόνες αποκαλύπτουν την κατάσταση σήμερα

Η ΛΙΜΝΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ NATURA 2000

LifO Newsroom
Φωτ.: Eurokinissi
Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η λίμνη Κορώνεια.

Η λίμνη Κορώνεια βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, στη λεκάνη της Μυγδονίας, στη Μακεδονία. Ονομάζεται επίσης, και λίμνη Αγίου Βασιλείου (από το ομώνυμο χωριό). Βρίσκεται λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τη Θεσσαλονίκη και από τη βόρεια πλευρά της περνάει η Εγνατία Οδός.

Σε συνδυασμό με τη λίμνη Βόλβη, περιλαμβάνεται από το 1975 στη διεθνή συνθήκη προστασίας Ραμσάρ, μαζί με 9 ακόμα τοποθεσίες εντός της χώρας. Περιλαμβάνεται επίσης, στο πανευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας Natura 2000. Πριν αρχίσει να έχει σοβαρές απώλειες υδάτων, καταλάμβανε έκταση 42,5 τ. χλμ. και ήταν η 5η μεγαλύτερη λίμνη της Ελλάδας σε έκταση.

«Το τελευταίο διάστημα έχει μετατραπεί σε βάλτο, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα αποξηραθεί σε λίγους μήνες. Ο Γιώργος Μηνάκης έχει ζήσει σε όλη του την ζωή στο χωριό Άγιος Βασίλειος δίπλα στη λίμνη Κορώνεια. Από το 1960 θυμάται που μπορούσε και ψάρευε, ενώ όλα αυτά τα χρόνια έχει δει την κάθε πλευρά της. Τώρα φοβάται ότι βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή της, καθώς τα νερά έχουν γίνει πράσινα από τη στασιμότητα, ενώ ξεβράζονται πολλά νεκρά ψάρια» ανέφερε η ΕΡΤ, τον Αύγουστο του 2024.

Η παρατεταμένη ανομβρία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν στεγνώσει λίμνες στην Κεντρική Μακεδονία. Ήδη τα προηγούμενα χρόνια έγιναν τόσο αρκετά έργα για να σωθεί όσο και προσπάθειες ώστε να σταματήσουν οι παράνομες αρδεύσεις και οι γεωτρήσεις, ωστόσο, οι κάτοικοι, λόγω της κλιματικής αλλαγής, υποστηρίζουν ότι δεν είναι πια αρκετά.

«Η λίμνη Κορώνεια ή Αγίου Βασιλείου (από το ομώνυμο χωριό) λίγα χιλιόμετρα ανατολικά από τη Θεσσαλονίκη και ό,τι απέμεινε από αυτήν από τη λειψυδρία» γράφει το πρακτορείο Eurokinissi που δημοσίευσε σήμερα φωτογραφίες από την περιοχή.

