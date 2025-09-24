Εφιάλτης στην Τουρκία: Η χειρότερη ξηρασία εδώ και 52 χρόνια σπάει κάθε ρεκόρ

Η Τουρκία βιώνει τη χειρότερη ξηρασία των τελευταίων 52 ετών, με τη βροχόπτωση να έχει μειωθεί κατά 27% σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων τριών δεκαετιών και σε ορισμένες περιοχές ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν αυτή την εβδομάδα.

Από 1η Οκτωβρίου 2024 έως 31 Αυγούστου 2025, η μέση βροχόπτωση στη χώρα έφτασε μόλις τα 401,1 χιλιοστά, έναντι 548,5 χιλιοστών που καταγράφονταν κατά την περίοδο 1991–2020, ανακοίνωσε η Τουρκική Μετεωρολογική Υπηρεσία (MGM).

«Σε 11 μήνες, οι βροχοπτώσεις στην Τουρκία έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 52 ετών», ανέφερε η MGM, υπογραμμίζοντας μείωση άνω του 60% στη νοτιοανατολική Ανατολία, μια ήδη ξηρή περιοχή στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί, σε διάστημα 11 μηνών έπεσαν λιγότερα από 250 χιλιοστά βροχής, έναντι μέσου όρου άνω των 1.000 χιλιοστών τα προηγούμενα 30 χρόνια.

Ακόμη και οι μεσογειακές περιοχές της χώρας επλήγησαν: στη Μαρμαρίδα και τις ακτές του Αιγαίου η βροχόπτωση ήταν η χαμηλότερη των τελευταίων 18 ετών.

Η λειψυδρία, σε συνδυασμό με τις ασυνήθιστα υψηλές θερμοκρασίες, έκαναν το καλοκαίρι στην Τουρκία εφιαλτικό. Ο Ιούλιος ήταν ο θερμότερος των τελευταίων 55 ετών, με τη μέση θερμοκρασία να ξεπερνά κατά 1,9°C τον μέσο όρο 1991–2020 και να σπάει ρεκόρ με 50,5°C στη Σιλόπη. Στα Άδανα, γνωστά για την παραγωγή εσπεριδοειδών, καταγράφηκε τον Αύγουστο η πιο καυτή ημέρα των τελευταίων 95 ετών με 47,5°C.

Στη Δυτική Τουρκία, το φράγμα του Τσεσμέ έπεσε μόλις στο 3% της χωρητικότητάς του, αποκαλύπτοντας μάλιστα έναν παλιό δρόμο που βγήκε στην επιφάνεια και έγινε θέμα στα τουρκικά ΜΜΕ.

Η ξηρασία προκάλεσε δεκάδες πυρκαγιές σε περιοχές όπως η Αλεξανδρέττα, ενώ στις αρχές Αυγούστου τεμένη σε όλη τη χώρα οργάνωσαν προσευχές για βροχή.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σεισμός 4,5 Ρίχτερ στην Τουρκία

Μελέτη ΜΚΟ που δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο εκτιμά ότι το 88% της Τουρκίας κινδυνεύει με ερημοποίηση. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το τέλος του αιώνα η βροχόπτωση θα μειωθεί κατά ένα τρίτο και η θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 5–6°C σε σχέση με τον μέσο όρο της περιόδου 1961–1990.

Η ακραία κλιματική αστάθεια πλήττει σοβαρά και τις εξαγωγές της χώρας: βερίκοκα, μήλα, σύκα και φουντούκια – προϊόντα που αντιστοιχούν στο 70% της παγκόσμιας παραγωγής.

Στα τέλη Αυγούστου, ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εκτίμησε τις αγροτικές ζημιές στα 23 δισ. λίρες (557 εκατ. δολάρια) για τους 50.000 ασφαλισμένους αγρότες, υποσχόμενος στήριξη και στους 420.000 που δεν έχουν καμία κάλυψη και βλέπουν τα εισοδήματά τους να καταρρέουν.