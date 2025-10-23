Ισλανδία: Γιατί ανησυχεί τους επιστήμονες η εμφάνιση κουνουπιών στη χώρα;

Για πρώτη φορά εντοπίστηκαν κουνούπια στην Ισλανδία, καθώς η υπερθέρμανση του πλανήτη και η κλιματική κρίση καθιστούν τη χώρα πιο φιλόξενη για τα έντομα.

Μέχρι αυτό το μήνα, η χώρα ήταν ένα από τα λίγα μέρη στον κόσμο που δεν είχε πληθυσμό κουνουπιών. Το άλλο είναι η Ανταρκτική.

Οι επιστήμονες έχουν προβλέψει εδώ και καιρό ότι τα κουνούπια θα μπορούσαν να εγκατασταθούν στην Ισλανδία, καθώς υπάρχουν άφθονα ενδιαιτήματα αναπαραγωγής, όπως έλη και λίμνες. Ωστόσο, πολλά είδη δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν στο σκληρό κλίμα.

Μελέτες έχουν δείξει ότι η Αρκτική περιοχή θερμαίνεται με ρυθμό τέσσερις φορές μεγαλύτερο από τον υπόλοιπο πλανήτη, και η Ισλανδία έχει βιώσει ρεκόρ θερμοκρασίας φέτος. Οι παγετώνες έχουν καταρρεύσει και ψάρια από θερμότερα, νότια κλίματα, όπως η σκουμπρί, έχουν βρεθεί στα νερά της χώρας.

Καθώς ο πλανήτης θερμαίνεται, όλο και περισσότερα είδη κουνουπιών έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, φέτος βρέθηκαν αυγά του αιγυπτιακού κουνουπιού (Aedes aegypti), ενώ το ασιατικό κουνουπιού της τίγρης (Aedes albopictus) έχει εντοπιστεί στο Κεντ. Πρόκειται για εισβλητικά είδη που μπορούν να μεταδώσουν τροπικές ασθένειες, όπως ο δάγκειος πυρετός, το τσικουνγκούνια και ο ιός Ζίκα.

Ο Matthías Alfreðsson, εντομολόγος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας, επιβεβαίωσε τα ευρήματα. Ο ίδιος αναγνώρισε τα έντομα, τα οποία του έστειλε ένας πολίτης επιστήμονας. Είπε: «Τρία δείγματα Culiseta annulata βρέθηκαν στο Kiðafell, Kjós, δύο θηλυκά και ένα αρσενικό. Όλα συλλέχθηκαν από σχοινιά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας που αποσκοπεί στην προσέλκυση νυχτοπεταλούδων».

Το είδος είναι ανθεκτικό στο κρύο και μπορεί να επιβιώσει στις συνθήκες της Ισλανδίας, καταφεύγοντας το χειμώνα σε υπόγεια και αχυρώνες.

Ο Björn Hjaltason βρήκε τα κουνούπια και δημοσίευσε σχετικά με αυτό στην ομάδα Insects in Iceland στο Facebook. «Στο σούρουπο της 16ης Οκτωβρίου, είδα μια παράξενη μύγα σε μια κορδέλα κόκκινου κρασιού», είπε ο Björn, αναφερόμενος στην παγίδα που χρησιμοποιεί για να προσελκύσει έντομα. «Αμέσως υποψιάστηκα τι συνέβαινε και γρήγορα συνέλεξα τη μύγα. Ήταν θηλυκό». Έπιασε άλλα δύο και τα έστειλε στο επιστημονικό ινστιτούτο, όπου ταυτοποιήθηκαν.

