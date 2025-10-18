Κλιματική κρίση: Η ξηρασία απειλεί τη βρετανική φύση - Σκαντζόχοιροι και πουλιά πεθαίνουν από δίψα

Η παρατεταμένη ξηρασία του φετινού καλοκαιριού στη Βρετανία, λόγω της κλιματικής κρίσης, έχει προκαλέσει σοβαρές απώλειες στην άγρια ζωή, σύμφωνα με τη Natural England, τον κρατικό φορέα προστασίας της φύσης. Οι σκαντζόχοιροι, οι σολομοί του Ατλαντικού, τα βατράχια και πλήθος ειδών πουλιών αντιμετωπίζουν σοβαρό κίνδυνο λόγω των εξαιρετικά ξηρών συνθηκών που συνεχίζονται σε πολλές περιοχές της χώρας.

Στη συνεδρίαση της Εθνικής Ομάδας Ξηρασίας (National Drought Group), η Natural England προειδοποίησε ότι η έλλειψη βροχοπτώσεων έχει επιφέρει «καταστροφικές επιπτώσεις» στη χλωρίδα και την πανίδα της χώρας. Για επτά συνεχόμενους μήνες, το Ηνωμένο Βασίλειο κατέγραψε κάτω από τα φυσιολογικά επίπεδα βροχής, ενώ τα αποθέματα νερού μειώνονται επικίνδυνα. Παρά τις πρόσφατες βροχοπτώσεις, τα ταμιευτήρια είναι μόλις κατά 56% γεμάτα, πολύ κάτω από τον εποχικό μέσο όρο του 83%.

Οι σκαντζόχοιροι και τα πτηνά των κήπων δεν μπορούν πλέον να σκάψουν το σκληρό, ξερό έδαφος για να βρουν έντομα, ενώ η έλλειψη λακκουβών και μικρών πηγών τους αφήνει χωρίς νερό. «Πολλά μικρά ζώα πεθαίνουν από αφυδάτωση ή πείνα», προειδοποιούν οι επιστήμονες. Παράλληλα, οι φυσικές λίμνες όπου αναπαράγονται οι σολομοί του Ατλαντικού και οι σπάνιοι φρύνοι natterjack έχουν στερέψει, οδηγώντας σε αποτυχημένη περίοδο αναπαραγωγής.

Κλιματική κρίση στη Βρετανία: Η ξηρασία καταστρέφει βάλτους, δάση και υγροτόπους

Η Natural England αναφέρει ότι οι υγρότοποι έχουν εξαφανιστεί προσωρινά, ενώ περισσότερα από 3.000 εκτάρια προστατευόμενων περιοχών έχουν καταστραφεί από πυρκαγιές που σχετίζονται με την ξηρασία. Τα πολύτιμα τυρφώνια εδάφη — κρίσιμα για τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα — ξεραίνονται επικίνδυνα, γεγονός που εντείνει και την κλιματική κρίση.

Ο Τόνι Τζούνιπερ, πρόεδρος της Natural England, δήλωσε: «Η ξηρασία έχει καταστροφικό αντίκτυπο στη βρετανική φύση, που διαρκεί πολύ πέρα από την επιστροφή της βροχής. Οι πληθυσμοί των υδρόβιων πτηνών, των αμφιβίων και των σολομών μειώνονται ραγδαία. Ακόμη και τα ζώα των κήπων, όπως οι σκαντζόχοιροι, πεθαίνουν επειδή εξαφανίζονται οι πηγές τροφής τους». Ο ίδιος προτείνει τη δημιουργία περισσότερων υγροτόπων για την αντιμετώπιση των ακραίων καιρικών φαινομένων τόσο της ξηρασίας όσο και των πλημμυρών.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται πλέον «εθνικά σημαντικό περιστατικό» λόγω της έκτασης του προβλήματος και των επιπτώσεων στο περιβάλλον. Οι ειδικοί του National Trust αναφέρουν ότι οι πηγές στο Lake District έχουν στερέψει, προκαλώντας θανάτους ψαριών και πίεση στα οικοσυστήματα. Ακόμη και τα ιστορικά δέντρα και οι κήποι που ανήκουν στο Trust παρουσιάζουν έντονα σημάδια στρες, επηρεάζοντας τα έντομα και τους επικονιαστές, όπως οι μέλισσες και οι βάτραχοι.

Η Βασιλική Εταιρεία Κηπουρικής (RHS) διαπίστωσε ότι οι καρποί, όπως τα βατόμουρα και τα αγριόκρανα, έχουν ωριμάσει εβδομάδες νωρίτερα. Αν και αυτό φαίνεται θετικό, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η πρόωρη ωρίμανση μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη τροφής για τα πουλιά τον χειμώνα. Ο επικεφαλής κηπουρός της RHS, Γκάι Μπάρτερ, σημείωσε: «Αν τα μούρα τελειώσουν πρόωρα, τα πουλιά θα μείνουν χωρίς τροφή σε μια περίοδο που τη χρειάζονται περισσότερο. Οι πολίτες πρέπει να ενισχύσουν τη σίτισή τους φέτος τον χειμώνα».

Ο ίδιος συμβουλεύει τους κηπουρούς να φυτεύουν ποικιλία θάμνων και φυτών που δίνουν καρπούς σε διαφορετικές εποχές, ώστε να υπάρχει συνεχής τροφή για την άγρια ζωή, από τον κράταιγο και την αγριοτριανταφυλλιά έως την κισσό και τους πυράκανθους.

Παρά τις δυσοίωνες προβλέψεις, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι ένα υγρό φθινόπωρο και χειμώνας μπορεί να αντιστρέψει μερικώς τις συνέπειες των επτά συνεχόμενων μηνών ξηρασίας. Ωστόσο, όπως τονίζει η Natural England, χωρίς μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και επενδύσεις στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων, οι ίδιες εικόνες μπορεί να επαναληφθούν σύντομα — με ακόμη βαρύτερες απώλειες για τη βρετανική φύση.

Με πληροφορίες από Guardian