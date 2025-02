Η Τασμανία προχωρά στην ευθανασία 90 φαλαινών

Οι αρχές της Τασμανίας σχεδιάζουν να κάνουν ευθανασία σε 90 φάλαινες-δολοφόνους.

Είναι οι 90 από μια ομάδα 157 ζώων που βρέθηκαν σε μια παραλία κοντά στον ποταμό Άρθουρ, στην απομακρυσμένη βορειοδυτική ακτή της πολιτείας της Αυστραλίας.

Ειδικοί σε θέματα προστασίας της θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων κτηνιάτρων άγριας ζωής, έφτασαν στο σημείο το πρωί της Τετάρτης και επιβεβαίωσαν ότι 90 ζώα ήταν ακόμη ζωντανά.

Η Σέλεϊ Γκράχαμ, υπεύθυνη για το περιστατικό στην Υπηρεσία Πάρκων και Άγριας Ζωής της Τασμανίας, δήλωσε το απόγευμα της Τετάρτης προσπάθησαν να σώσουν δύο από τις φάλαινες, αλλά δεν τα κατάφεραν. «Η ασφάλεια των ζώων και του προσωπικού μας είναι προτεραιότητα σε αυτή την αντίδρασή μας. Μετά από αξιολόγηση ειδικών κτηνιάτρων, αποφασίσαμε ότι η ευθανασία είναι απαραίτητη για λόγους ευημερίας των ζώων.»

Από τη μεριά του, ο Kris Carlyon, αναπληρωτής ελεγκτής περιστατικών, εξήγησε, πώς γίνεται η ευθανασία σε ζώα τέτοιου μεγέθους. «Γίνεται με πυροβόλο όπλο. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά όταν ξέρουμε ότι είναι το καλύτερο αποτέλεσμα για το ζώο για λόγους ευημερίας των ζώων, τότε σίγουρα θα κάνουμε αυτή τη δουλειά και θα την κάνουμε όσο πιο γρήγορα και ανθρώπινα μπορούμε".

Σύμφωνα με τον Guardian, αυτή είναι η πρώτη μαζική προσάραξη αυτού του είδους εδώ και 50 χρόνια στην περιοχή. Παρόμοια περιστατικά με άλλα είδη φαλαινών έχουν σημειωθεί στο παρελθόν στην Τασμανία.

Σημειώνεται, πως οι αρχές δεν γνωρίζουν ακόμη τα αίτια της προσάραξης, αλλά η δομή της κοινωνικής ομάδας των «ψευδοφαλαινών» και τα ρεύματα της περιοχής ενδέχεται να έπαιξαν ρόλο.

LOOK: A pod of 157 dolphins was found stranded on a remote beach in Tasmania, Australia.



Environment officials and veterinarians rushed to the scene, identifying them as false killer whales, a species named for their orca-like skull shape.



READ STORY: https://t.co/W8kGJLvZAT… pic.twitter.com/RHxfGoHmQH