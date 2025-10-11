ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

«Για πρώτη φορά» ψηφίζουν για παγκόσμιο φόρο στις εκπομπές άνθρακα - Και οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να ανακαλεί δεσμεύσεις των ΗΠΑ αναφορικά με το κλίμα

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Για πρώτη φορά ψηφίζουν για παγκόσμιο φόρο στις εκπομπές άνθρακα - Και οι ΗΠΑ απειλούν με κυρώσεις Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Unsplash
0

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απείλησε χθες Παρασκευή πως θα προχωρήσει στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος οποιασδήποτε χώρας ψηφίσει υπέρ της επιβολής τέλους για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές στο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, καταγγέλλοντας μέτρο «νεοαποικιακού» χαρακτήρα.

«Θα αγωνιστούμε σκληρά για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντά μας επιβάλλοντας κυρώσεις στις χώρες που υποστηρίζουν το NZF», το πλαίσιο βάσει του οποίου σχεδιάζεται να εφαρμοστεί το τέλος αυτό, ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους οι αμερικανοί υπουργοί Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, Ενέργειας Κρις Ράιτ και Μεταφορών Σον Ντάφι.

Την ερχόμενη εβδομάδα, τα μέλη του ΔΝΟ, που έχει έδρα το Λονδίνο, αναμένεται να ψηφίσουν για την υιοθέτηση συμφωνίας που βαφτίστηκε Net-Zero Framework (NZF, πλαίσιο κλιματικής ουδετερότητας σε ελεύθερη απόδοση), με στόχο να μειωθούν οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών σε παγκόσμια κλίμακα.

«Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών θα προχωρήσει στην επιβολή παγκόσμιου φόρου για τις εκπομπές (διοξειδίου του) άνθρακα σε διεθνή κλίμακα», σύμφωνα με τους υπουργούς της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Η ανακοίνωση τονίζει πως η Ουάσιγκτον απορρίπτει «κατηγορηματικά» την πρόταση που έχει υποβληθεί στον ΔΝΟ και «δεν θα ανεχτεί κανένα μέτρο που θα αυξήσει τα κόστη για τους πολίτες μας, τους πάροχους ενέργειάς μας, τις ναυτιλιακές εταιρείες μας και τους πελάτες τους, ή ακόμη τους τουρίστες».

Για την αμερικανική κυβέρνηση, οι οικονομικές συνέπειες του μέτρου «θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές», καθώς κατά «ορισμένες εκτιμήσεις» που επικαλείται- χωρίς να παραπέμψει πουθενά- τα κόστη παγκοσμίως για τις θαλάσσιες μεταφορές μπορεί να «σημειώσουν αύξηση που θα φτάσει το 10% ή περισσότερο».

Τραμπ VS Κλίμα

Αφότου επέστρεψε στην εξουσία, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αρχίσει να ανακαλεί δεσμεύσεις των ΗΠΑ αναφορικά με το κλίμα. Απέσυρε ξανά τη χώρα του από τη Συμφωνία του Παρισιού του 2015, που είχε σκοπό να περιοριστεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη ει δυνατόν στον 1,5° Κελσίου σε σχέση με την προβιομηχανική εποχή. Ακόμη, δεν σταματά να εκφράζει την υποστήριξή του στα ορυκτά καύσιμα και να προωθεί απορρύθμιση.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απέρριψε από το βήμα του ΟΗΕ τα επιστημονικά συμπεράσματα για το ζήτημα φθάνοντας στο σημείο να χαρακτηρίσει την κλιματική αλλαγή τη «μεγαλύτερη απάτη» της Ιστορίας.

Ανάμεσα στις κυρώσεις που εξετάζονται, είναι οι περιορισμοί στις βίζες αξιωματούχων και η επιβολή επιπρόσθετων τελών ή φόρων σε πλοία χωρών που θα υποστηρίξουν το μέτρο.

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Περιβάλλον / Πώς το εμπόριο ψαριών ενυδρείου υπονομεύει τη βιοποικιλότητα των ωκεανών

Η παγκόσμια αγορά ψαριών ενυδρείου βασίζεται κυρίως σε άγρια συλλεγμένα είδη, απειλώντας τη βιοποικιλότητα και τα οικοσυστήματα. Η έρευνα προτείνει βιώσιμες λύσεις και αυξημένη ενημέρωση καταναλωτών
LIFO NEWSROOM
Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Περιβάλλον / Περού: 140.000 εκτάρια Αμαζονίου καταστρέφονται από παράνομη εξόρυξη χρυσού

Από το 1984, περίπου 540 τετραγωνικά μίλια γης έχουν εκκαθαριστεί για εξόρυξη, ενώ η καταστροφή επεκτείνεται πλέον και σε βορειότερες περιοχές πέραν της παραδοσιακής ζώνης Madre de Dios
LIFO NEWSROOM
Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Περιβάλλον / Σιέρα Νεβάδα: Οι παγετώνες της Καλιφόρνια θα εξαφανιστούν για πρώτη φορά στην ιστορία

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι παγετώνες της Σιέρα Νεβάδα, μερικοί ηλικίας δεκάδων χιλιάδων ετών, θα εξαφανιστούν πλήρως μέχρι τον επόμενο αιώνα, με δραματικές οικολογικές και συμβολικές συνέπειες για τη Δυτική Αμερική
LIFO NEWSROOM
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Περιβάλλον / Διατροφή και κλιματική κρίση: Το φαγητό θερμαίνει τον πλανήτη

Η παγκόσμια διατροφή ευθύνεται για το 1/3 των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου - Οι επιστήμονες της EAT-Lancet προτείνουν φυτοφαγικές διατροφές για να σωθούν 15 εκατ. ζωές και να μειωθεί η κλιματική κρίση
LIFO NEWSROOM
«Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Περιβάλλον / «Η φύση μάς θέλει στην ίδια ομάδα»: 11 περιβαλλοντικές οργανώσεις ενώνονται για την προστασία της άγριας ζωής στην Ελλάδα

Η Ελλάδα φιλοξενεί περισσότερα από 27.000 καταγεγραμμένα είδη ζώων, εκ των οποίων περίπου 4.000 είναι ενδημικά. Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή και οι ανθρώπινες δραστηριότητες ωθούν την άγρια ζωή στα όριά της
LIFO NEWSROOM
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Περιβάλλον / Ανανεώσιμη ενέργεια: Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνά για πρώτη φορά την παραγωγή ενέργειας από άνθρακα

Έκθεση διαπιστώνει ότι η ρεκόρ επέκταση της ηλιακής ενέργειας και η σταθερή αύξηση της αιολικής ενέργειας θα οδηγήσουν τον κόσμο στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα το 2025
LIFO NEWSROOM
Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Περιβάλλον / Η Ευρώπη «τσιμεντώνεται»: Χάθηκαν 9.000 τ.χλμ. πρασίνου σε πέντε χρόνια

Η Ευρώπη χάνει 600 γήπεδα ποδοσφαίρου πράσινης γης την ημέρα, σύμφωνα με μεγάλη έρευνα - Δάση, καλλιέργειες και φυσικά οικοσυστήματα θυσιάζονται για δρόμους, γκολφ και εργοστάσια, απειλώντας το μέλλον του περιβάλλοντος και της τροφής μας
LIFO NEWSROOM
 
 