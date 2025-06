Έρημος Ατακάμα: Η πιο άνυδρη περιοχή στον πλανήτη καλύφθηκε με χιόνι

«ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ! Η έρημος Ατακάμα, η πιο άνυδρη στον κόσμο, ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΜΜΕΝΗ ΜΕ ΧΙΟΝΙ», έγραψε το αστεροσκοπείο ALMA - που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.900 μέτρων - στην πλατφόρμα X.

Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με ένα βίντεο που δείχνει τεράστιες εκτάσεις της ερήμου σκεπασμένες με λευκή «πούδρα».

Το αστεροσκοπείο πρόσθεσε ότι, ενώ το χιόνι είναι σύνηθες στο κοντινό Οροπέδιο Τσαχνανάτορ, που βρίσκεται πάνω από τα 5.000 μέτρα και φιλοξενεί το γιγαντιαίο τηλεσκόπιο του, στο κύριο συγκρότημά του δεν είχε χιονίσει εδώ και μια δεκαετία.

Ο κλιματολόγος Ραούλ Κορδέρο από το Πανεπιστήμιο του Σαντιάγο δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι είναι νωρίς για να συνδεθεί η χιονόπτωση με την κλιματική αλλαγή, αλλά πρόσθεσε ότι τα κλιματικά μοντέλα δείχνουν πως «αυτό το είδος φαινομένων, δηλαδή οι βροχοπτώσεις στην έρημο Ατακάμα, πιθανότατα θα γίνουν πιο συχνές».

Η Ατακάμα, που φημίζεται για τους σκοτεινότερους ουρανούς του κόσμου, αποτελεί εδώ και δεκαετίες τον ιδανικό τόπο για τα πιο εξελιγμένα τηλεσκόπια του πλανήτη.

