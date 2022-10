Εμού που έγινε διάσημο από το TikTok νόσησε από τη γρίπη των πτηνών

Ο Εμανουέλ, το εμού που έγινε viral στο TikTok, μολύνθηκε από γρίπη των πτηνών, ανακοίνωσε η ιδιοκτήτριά του.

Το πτηνό έγινε διάσημο όταν η Τέιλορ Μπλέικ άρχισε να ανεβάζει βίντεο από τη ζωή της σε μια μικρή φάρμα στη νότια Φλόριντα. Ο Εμανουέλ επανειλημμένα διέκοπτε τα βίντεό της με άλλα ζώα, ραμφίζοντας την κάμερα και έχει συγκεντρώσει εκατομμύρια views.

Σε μακροσκελή ανάρτηση στο Twitter η Τέιλορ περιέγραψε την «τεράστια τραγωδία» που έχει προκαλέσει η έξαρση γρίπης των πτηνών στη φάρμα της. Άγριες χήνες, που έφτασαν στη φάρμα, μετέδωσαν τον ιό, σύμφωνα με την ίδια. Πάνω από 50 από τα πτηνά της, ανάμεσά τους τρία εμού, πέθαναν μέσα σε τρεις ημέρες.

Ο Εμανουέλ επίσης μολύνθηκε. «Προς το παρόν είναι σε σταθερή κατάσταση. Τα νευρολογικά συμπτώματα υποχώρησαν, αλλά ακόμη δεν τρώει ούτε πίνει μόνος του. Τον ταΐζω και του χορηγώ υγρά κάθε δύο ώρες», ανέφερε αρχικά η Μπλέικ στις αναρτήσεις της.

I love you so much, Emmanuel😭 pic.twitter.com/MK3uDQUhTZ — eco sister (@hiitaylorblake) October 16, 2022

«Είναι μαχητής και πιστεύω απόλυτα ότι θα αναρρώσει πλήρως», τόνιζε. Η Μπλέικ μαζί με τη σύντροφό της έφτιαξαν και μια κατασκευή, προκειμένου να βοηθήσουν το πτηνό να ανακτήσει την πλήρη κίνηση του δεξιού ποδιού του, έπειτα από νευρολογική ζημιά που του προκάλεσε από την ασθένεια.

The way my girlfriend has supported and uplifted me throughout this entire process😭 She is the absolute most incredible human and she loves me like I’ve always dreamt of being loved. Words cannot express how much you mean to me @Kristianhagg 🫶🏻 pic.twitter.com/QgCqcG6Tal — eco sister (@hiitaylorblake) October 16, 2022

We put our brains together and built Emmanuel a sling so that we can start physical therapy with him, in the hopes that he will regain function of his right foot/leg. We have been tweaking and perfecting it over the last 48hrs. pic.twitter.com/rnltpoyzAE — eco sister (@hiitaylorblake) October 15, 2022

Ευτυχώς, τις επόμενες ημέρες η κατάσταση του Εμανουέλ έδειξε σημάδια βελτίωσης. Το πτηνό άρχισε να σηκώνεται, ενώ χθες η Μπλέικ ενημέρωσε τους followers της ότι το εμού ήπιε μόνο του νερό, για πρώτη φορά από τη στιγμή που αρρώστησε.

EMMANUEL JUST DRANK WATER BY HIMSELF FOR THE FIRST TIME SINCE BECOMING ILL😭🥹 Please keep the prayers coming! pic.twitter.com/nieSFKtkFB — eco sister (@hiitaylorblake) October 16, 2022

Ο Εμανουέλ και ένας κύκνος, ο Ρίκο, είναι πλέον τα μόνα πτηνά που έχουν απομείνει στη φάρμα, έγραψε η Μπλέικ. Επίσης εκεί ζουν αγελάδες, ελάφια και γουρούνια, μεταξύ άλλων ζώων.

It seems like I haven’t been able to catch a break these past few months, but I am so incredibly blessed. I have so much gratitude in my heart that Emmanuel is still alive. That he is fighting. That my best friend is making a comeback. I am going to be ok, we are going to be ok! pic.twitter.com/VirWpfNAGZ — eco sister (@hiitaylorblake) October 15, 2022

«Έχω πενθήσει όσο είναι δυνατόν, ενώ αφιερώνω όλο τον χρόνο μου στα ζώα. Είναι δύσκολο να πενθείς όταν τόσες πολλές ζωές εξαρτώνται από σένα», τόνισε.

Με πληροφορίες από CNN