Τουρκία: Στάδιο 1.800 ετών βρέθηκε στην αρχαία Σύεδρα της Μικράς Ασίας

Αρχαιολόγοι στην Τουρκία ανακάλυψαν ένα στάδιο που φέρεται να έχει ηλικία 1.800 ετών στην αρχαία πόλη της Σύεδρα της Μικράς Ασίας, που βρίσκεται στην περιοχή που βρίσκεται το αρχαίο ελληνικό Κορακήσιο (σημερινή Αλάνια). Η περιοχή, που ως λιμάνι κατοικείται από τον 7ο αιώνα π.Χ., φέρει τα αρχιτεκτονικά και πολιτιστικά αποτυπώματα των ελληνιστικών, ρωμαϊκών, βυζαντινών και σελτζουκικών εποχών.

Η Σύεδρα ξεχωρίζει από καιρό για τα μνημειώδη ερείπια της, όπως μια στοά με κιονοστοιχία, ένα μεγάλο λουτρό, ένα κτήριο δημοτικού συμβουλίου και ένα ψηφιδωτό δάπεδο που απεικονίζει τους δώδεκα άθλους του Ηρακλή. Άλλα αξιοθέατα περιλαμβάνουν αγάλματα της θεάς Νίκης, σκάλες που συνδέουν τους δρόμους της και ένα εκτεταμένο σύστημα ύδρευσης με δεξαμενές. Αυτά τα χαρακτηριστικά, που έχουν διατηρηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος «Κληρονομιά για το Μέλλον» του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού, συνεχίζουν να ρίχνουν φως στην τριχιλιάχρονη ιστορία της πόλης.

Σύμφωνα με τον διευθυντή των ανασκαφών, αναπληρωτή καθηγητή Ερτούγ Εργκιουρέρ από το Πανεπιστήμιο της Αλάνια «Alaaddin Keykubat», οι αρχαιολόγοι αποκάλυψαν φέτος τα ερείπια ενός σταδίου μήκους περίπου 200 μέτρων και πλάτους 16 μέτρων. Χτισμένο απευθείας στο βράχο της πόλης σε υψόμετρο 340 μέτρων, το κτίριο ήταν δύσκολο να εντοπιστεί μέχρι πρόσφατα. Ο Εργκιουρέρ σημείωσε ότι τμήματα των σειρών καθισμάτων ήταν ήδη ορατά πριν από την ανασκαφή, αλλά η ακριβής διάταξη του σταδίου έγινε σαφής μόνο κατά τη διάρκεια της τελευταίας εκστρατείας.

Σχεδόν 40 επιγραφές που ανακαλύφθηκαν στην πόλη αναφέρονται σε αθλητικούς αγώνες, ιδιαίτερα στην πάλη και την πυγμαχία. Ο Εργκιουρέρ εξήγησε ότι, ενώ αυτοί οι αγώνες ήταν κεντρικής σημασίας, το στάδιο πιθανότατα φιλοξενούσε επίσης αθλητικούς διαγωνισμούς, θρησκευτικές γιορτές και αυτοκρατορικές εορταστικές εκδηλώσεις. Η ύπαρξη μιας τέτοιας εγκατάστασης υποδηλώνει ότι η Σύεδρα απολάμβανε ευημερία και κύρος συγκρίσιμο με τις γειτονικές πόλεις.

Το στάδιο φαίνεται να είχε χωρητικότητα μεταξύ 2.000 και 3.000 θεατών. Ο Εργκιουρέρ επεσήμανε ότι, ενώ έχουν απομείνει μόνο οι πέτρινες σειρές καθισμάτων, στοιχεία από άλλα κτίρια της πόλης υποδηλώνουν ότι οι ψηλότερες σειρές ήταν κατασκευασμένες από ξύλο. Το βόρειο τμήμα του σταδίου είναι καλύτερα διατηρημένο, ενώ το νότιο τμήμα υπέστη σοβαρές ζημιές από μεταγενέστερα οχυρωματικά τείχη. Η τεχνική κατασκευής των πέτρινων όγκων, πρόσθεσε, είναι από τις καλύτερες που έχουν παρατηρηθεί στην πόλη.

Η αρχαία πόλη Σύεδρα ήταν ένας σημαντικός παράκτιος οικισμός στη νότια Μικρά Ασία, σήμερα στην Τουρκία, ανάμεσα στις περιοχές της Κιλικίας, της Παμφυλίας ή της Ισαυρίας, ανάλογα με τις διαφορετικές πηγές.

Βρισκόταν στη νότια ακτή της σύγχρονης Τουρκίας, μεταξύ των σημερινών πόλεων Αλάνια και Γαζίπασα. Η πόλη είχε δύο κύρια τμήματα: το λιμάνι στην επίπεδη περιοχή της θάλασσας και την Άνω Πόλη περίπου 400 μέτρα ψηλότερα. Η κατοίκηση της Σύεδρας ξεκίνησε ήδη τον 7ο αιώνα π.Χ., και η πόλη συνέχισε να λειτουργεί έως τον 13ο αιώνα μ.Χ., οπότε και εγκαταλείφθηκε. Στον Χρόνο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας γνώρισε ακμή, ιδιαίτερα κατά τους 2ο και 3ο αιώνες μ.Χ..

Ένα από τα αξιοσημείωτα γεγονότα της ιστορίας της Σύεδρας είναι ότι ο αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος εξήρε την πόλη για την αντίστασή της στη μεσογειακή πειρατεία γύρω στο 194 μ.Χ., καθώς υποστήριξε τον Σεβήρο στον εμφύλιο πόλεμο με τον Πεσκένιο Νίγηρα. Επίσης, υπάρχουν επιγραφές που μαρτυρούν την εναντίωσή της στην πειρατεία ήδη από τον 1ο αιώνα π.Χ..

Αρχαιολογικές ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1994 έφεραν στο φως τον κεντρικό δρόμο της Άνω Πόλης, λουτρά, ναό, θέατρο, πολλά καταστήματα, τείχη, στέρνες για παροχή νερού και μια σπηλιά διακοσμημένη με χριστιανικές εικόνες που πιθανώς χρησιμοποιούνταν για βαπτίσεις.. Επίσης, βρέθηκε μωσαϊκό που εκτίθεται σήμερα στο Μουσείο της Αλάνια. Τέλος, υποβρύχια λείψανα του λιμανιού χρονολογούνται από την Εποχή του Χαλκού, περίπου 5.000 χρόνια πριν, φανερώνοντας πλούσια ιστορία πολύ προγενέστερη της κλασικής περιόδου.