Ο ηθοποιός και περιβαλλοντολόγος του Χόλιγουντ, Λεονάρντο Ντι Κάπριο έφτασε στο συνεδριακό κέντρο στη Γλασκώβη στο πλαίσιο της παγκόσμιας συνόδου για το κλίμα.

Ο Ντι Κάπριο έχει δωρίσει εκατομμύρια σε περιβαλλοντικές οργανώσεις, έγινε εκπρόσωπος του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή το 2014 και έχει υπάρξει δεινός υποστηρικτής εγχειρημάτων υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο 46χρονος σταρ φωτογραφήθηκε στο συνέδριο περιτριγυρισμένος από συνοδεία και φορώντας ένα μπλε κοστούμι με μια πολύχρωμη καρφίτσα στο πέτο.

Έχει δουλέψει σε πολλά ντοκιμαντέρ για τη λαθροθηρία και το περιβάλλον ενώ σε συνάντηση που είχε το 2019 με την Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, την έχει αποκαλέσει «ηγέτη της εποχής μας».

Ο Ντι Κάπριο, ενημέρωσε τoυς λογαριασμούς του στα social media για την σύνοδο κορυφής παραθέτοντας το hashtag #COP26 ενώ πρόσθεσε επίσης έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή.

Νωρίτερα ανάρτησε και την ομιλία του σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο από το βήμα της COP26 σε μια προειδοποίηση προς τους παγκόσμιους ηγέτες ότι «ο κόσμος παρακολουθεί».

Sir David Attenborough’s powerful message to leaders at #COP26 reminds them why they are there. The world is watching. #EyesOnCOP26 pic.twitter.com/sfiX6vnWUE