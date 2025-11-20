ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Περιβάλλον

Αυτές οι 4 χώρες υποσχέθηκαν να διαθέσουν $6 δισ. τα επόμενα χρόνια για να προστατευτούν τα τροπικά δάση

Στόχος να συγκεντρωθούν 125 δισ. δολάρια - Τα δάση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΤΡΟΠΙΚΟ ΔΑΣΟ ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΒΡΑΖΙΛΙΑ Facebook Twitter
Φωτ.: Unsplash
0

Η Γερμανία υποσχέθηκε να συνεισφέρει τα προσεχή δέκα χρόνια ποσό 1 δισ. ευρώ (1,15 δισ. δολάρια) στο νέο ταμείο της Βραζιλίας για την προστασία των τροπικών δασών.

Την ανακοίνωση έκανε χθες Τετάρτη η υπουργός Περιβάλλοντος της Βραζιλίας, Μαρίνα Σίλβα στη σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα στην Μπελέμ.

Το Βερολίνο είχε δεσμευτεί να υποστηρίξει τον μηχανισμό για τα τροπικά δάση για πάντα (Tropical Forest Forever Facility, TFFF), πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, με σκοπό τη χορήγηση οικονομικών κινήτρων σε χώρες ώστε να καταπολεμηθεί η αποψίλωση των δασών.

Αντίθετα κάποιες χώρες ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινές για κάθε στρέμμα δάσους που χάνεται, κάτι που θα παρακολουθείται μέσω δορυφόρων.

Το ζητούμενο είναι «να προστατεύσουμε τα τροπικά δάση, τους πνεύμονες του πλανήτη μας», ανέφεραν οι υπουργοί Περιβάλλοντος Κάρστεν Σνάιντερ και Ανάπτυξης Ριμ Αλαμπαλί Ράντοβαν.

Στόχος να συγκεντρωθούν 125 δισ. δολάρια

Κατά εκτιμήσεις της Βραζιλίας το ταμείο, που ο στόχος είναι να εξασφαλίσει συνολικά χρηματοδότηση 125 δισ. δολαρίων, θα μπορούσε να διανέμει περί τα 4 δισ. σε ετήσια βάση έπειτα από την αρχική περίοδο λειτουργίας της.

Πρόκειται για ποσό σχεδόν τριπλάσιο από αυτό που προσφέρεται σήμερα για την προστασία των δασών.

Τα δάση διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στον αγώνα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, καθώς απορροφούν μεγάλο μέρος των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, κατεβάζουν τη θερμοκρασία και φιλοξενούν πελώρια βιοποικιλότητα.

Όμως αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη πίεση λόγω της αποψίλωσης για αγροτικούς, κτηνοτροφικούς ή μεταλλευτικούς σκοπούς.

Η Νορβηγία έχει δεσμευτεί να διαθέσει 3 δισ. δολάρια στο ταμείο τα επόμενα δυο χρόνια. Η Βραζιλία και η Ινδονησία λένε πως θα προσφέρουν 1 δισ. η καθεμιά.

Ιδρυτικά μέλη της πρωτοβουλίας είναι μεταξύ άλλων η Βραζιλία, η Κολομβία, η Γκάνα, η ΛΔ Κονγκό, η Ινδονησία και η Μαλαισία.

Τον μηχανισμό θα επιβλέπει εκτελεστικό συμβούλιο 18 μελών, στο οποίο τις θέσεις θα μοιράζονται οι χώρες όπου βρίσκονται τροπικά δάση και οι επενδύτριες χώρες. Σε πρώτη φάση, τριτεγγυητής θα είναι η Παγκόσμια Τράπεζα. Αναμένεται να ωφεληθούν κάπου 70 αναπτυσσόμενα κράτη.

Προϋπόθεση θα είναι το 20% των κεφαλαίων να χρησιμοποιείται για ωφελούνται αυτόχθονες και παραδοσιακές κοινότητες και να μη γίνονται επενδύσεις σε ορυκτά καύσιμα.

Περιβάλλον

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Κλιματική κρίση: Τα δάση της Αυστραλίας άλλαξαν - Εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ όσο απορροφούν

Περιβάλλον / Κλιματική κρίση: Τα δάση της Αυστραλίας άλλαξαν - Εκπέμπουν περισσότερο άνθρακα απ’ όσο απορροφούν

Tο φαινόμενο αυτό στα δάση της Αυστραλίας ξεκίνησε πριν από περίπου 25 χρόνια, όταν οι κορμοί και τα κλαδιά των δέντρων άρχισαν να εκπέμπουν περισσότερο διοξείδιο απ’ ό,τι απορροφούν
LIFO NEWSROOM
«SOS» για την υπερθέρμανση του πλανήτη: 80% πιθανότητες για νέο ετήσιο ρεκόρ θερμοκρασίας έως το 2029

Περιβάλλον / «SOS» για την υπερθέρμανση του πλανήτη: 80% πιθανότητες για νέο ετήσιο ρεκόρ θερμοκρασίας έως το 2029

Έκθεση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού προβλέπει 80% πιθανότητες για νέο ρεκόρ θερμοκρασίας τα επόμενα πέντε έτη και αυξημένο κίνδυνο από ξηρασίες, πλημμύρες και πυρκαγιές - Πλησιάζει το όριο των +2°C
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η κλιματική κρίση θα ασκήσει μεγάλες πιέσεις στον τομέα της υγείας και της εργασίας το 2050, δείχνει βρετανική μελέτη

Περιβάλλον / Η κλιματική κρίση θα ασκήσει μεγάλες πιέσεις στον τομέα της υγείας και της εργασίας το 2050, δείχνει βρετανική μελέτη

Καύσωνες μακράς διαρκείας, ισχυρές καταιγίδες, ξηρασία, δασικές πυρκαγιές και μεγάλες πιέσεις στα συστήματα υγείας, στην εργασία και στον τουρισμό θα συνθέτουν το κλιματικό τοπίο το 2050.
ΑΛΕΞΙΑ ΣΒΩΛΟΥ
3.000 τόνοι αποτσίγαρα στις παραλίες κάθε χρόνο – Το WWF Ελλάς προειδοποιεί: “Ή τώρα ή ποτέ για καθαρή Ελλάδα”»

Περιβάλλον / 3.000 τόνοι αποτσίγαρα κάθε χρόνο – Το WWF Ελλάς προειδοποιεί: «Ή τώρα ή ποτέ για καθαρή Ελλάδα»

Η περιβαλλοντική οργάνωση προειδοποιεί ότι η Ελλάδα κινδυνεύει να χάσει μια σημαντική ευκαιρία για την ουσιαστική αντιμετώπιση της ρύπανσης από αποτσίγαρα
LIFO NEWSROOM
 
 