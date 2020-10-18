Ο Dmitriy Stuzhuk, influencer σε θέματα fitness, πέθανε σε ηλικία 33 ετών μετά από επιπλοκές που σχετίζονται με την COVID-19.
Η πρώην σύζυγος του σταρ των social media, Sofia Stuzhuk, με τον οποία είχε τρία παιδιά, επιβεβαίωσε τον θάνατό του μέσα από ένα μακροσκελές μήνυμα στο Instagram.
«Ναι, δεν είχαμε καλές σχέσεις. Ναι, υπήρχαν πολλά προβλήματα. Αλλά αυτή η σχέση μάς έδωσε τόσα πολλά», έγραψε η Sofia στα ρωσικά. «Ζήσαμε και βιώσαμε τόσα πολλά μαζί σου. Ήσουν εκεί στη χαρά και τη λύπη... Θα είμαι για ευγνώμων για την υπόλοιπη ζωή μου για τα τρία όμορφα παιδιά μας».
Και συνέχισε: «Δεν ήμασταν πια μαζί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πονάω λιγότερο. Λυπάμαι τόσο πολύ... Σε ευχαριστώ για όλα δάσκαλέ μου, οδηγέ μου, πατέρα των παιδιών μου». Η Sofia έκλεισε το μήνυμά της, λέγοντας: «Είσαι ο φύλακας άγγελος μου και η αγάπη σου πάντα θα προστατεύει τους αγγέλους μας. Πόσο οδυνηρό είναι να το συνειδητοποιείς...».
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МАЙ/СЕНТЯБРЬ Как мы изменились за 4 месяца😌 Моя самая Маленькая из немногих любимы мною Женщин❤️❤️❤️🤗 Малышка быстро взрослеет и меняется на глазах, это видно как по фото так и в ее поведении. Ползаем, говорим первые слова и узнаём всех кого нужно😁 Уже в скорости сможем активно гулять и проводить время наравне со старшими Братом и Сестричкой ❤️❤️❤️
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КАК ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МУЖЧИНОЙ И ЖЕНЩИНОЙ ВЛИЯЮТ НА БУДУЩИЕ ОТНОШЕНИЯ ДЕТЕЙ? ⠀ Все счастливые семьи начинаются с хороших отношений между родителями. ⠀ Конфликты между родителями = проблемы у детей. ⠀ Читал одно исследование психолога, что когда мужчина отстраняется от супруги, он во многих случаях начинает также закрываться от своих детей. Жаль, правда, в наших отношениях отдаляется супруга, а все мои попытки наладить отношения (а они были, внимание! И происходят постоянно, особенно после Турции!!) — ни во что не воспринимаются. ⠀ Я глубоко убеждён, что деткам нужно давать безопасную базу и тихую гавань, чтобы ничто не могло повлиять на их эмоциональное и психологическое здоровье. Потому что не зря же говорят: ⠀ ВСЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗ ДЕТСТВА. ⠀ Живя с супругом в любви и согласии, мы создаем готовый сценарий романтической связи для своих детей и их партнеров. ⠀ И чтобы не допустить проблем в отношениях у наших деток во взрослой жизни, нужно создавать правильную, здоровую среду для них с ранних лет. А как это сделать лучше всего? Да конечно своим примером — уважения папы и мамы, их открытости, искренности — в общем, собственных счастливых отношений. Или, по крайней мере, взаимоуважения и теплоты. ⠀ Для меня важно, чтобы дети росли в любящей и безопасной семье, с вниманием и правильным общением и с мамой, и с папой. Хочу прикладывать максимум усилий, чтобы их детство было действительно счастливым. И ни за что не хочу допустить того, чтобы во взрослом возрасте они обращались к психологам, другим специалистам(особенно таким, которые сами не имеют того, о чем рассказывают), потому что мы с Соней где-то недосмотрели, где-то были слишком зациклена на своих интересах. ⠀ Для меня дети — центр Вселенной. Хочу, чтобы МЫ были для них достойным примером и создали максимально здоровые отношения. ⠀ Благодарю за фото @ivetta_photos
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Νωρίτερα μες στην εβδομάδα, ο Dmitriy ενημέρωσε τους ένα εκατομμύριο followers του για την κατάσταση της υγείας του μέσω ενός ποστ στο Instagram.
«Κορωνοϊός "COVID", ημέρα 8», ξεκίνησε το μήνυμά του. «Όπως όλοι γνωρίζετε από τα stories μου, είναι άρρωστος με κορωνοϊό. Σήμερα, αφού επέστρεψα σπίτι, για πρώτη φορά υπήρξε ελάχιστος ενθουσιασμός που τουλάχιστον έγραφα κάτι. Θέλω να μοιραστώ το πώς αρρώστησα και να σας προειδοποιήσω όλους: Επίσης πίστευα ότι δεν υπάρχει covid μέχρι που αρρώστησα».
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КОРОНАВИРУС «COVID», ДЕНЬ 8 ⠀ Как вы все знаете из историй, я болею корлнавирусом. Сегодня, вернувшись домой, первый раз появился энтузиазм хотя бы что-то написать. Хочу поделиться, как я заболел и убедительно предостеречь всех: я тоже думал, что нет никакого ковида, и это все относительно. Пока сам не заболел. COVID-19 БОЛЕЗНЬ НЕ ЭФЕМЕРНАЯ! И тяжелая. Но обо всем по порядку. ⠀ Как это было? Плохо мне стало на второй день в Турции. Я проснулся среди ночи от того, что у меня отекла шея и было тяжело дышать. При этом немного побаливал живот. ⠀ На следующий день начал появляться кашель, но температуры никакой не было. Особых симптомов болезни тоже не было, поэтому я подумал, что это могут быть последствия после занятия спортом, смены климата и питания ну и плюс сон под кондиционером. ⠀ После возвращения из Турции я сразу же пошел сдавать разные анализы, делать УЗИ и на всякий случай решил пройти тест на COVID. Он оказался положительным😔 ⠀ На следующий день я поехал делать КТ. Мне назначили лечение и стали настаивать на госпитализации. Это отдельная история, потому что сейчас там идут ремонтные работы, больница полностью набита людьми, некоторые из них живут в коридоре😱😱 Питания никакого нет, бумаги нет, столовых приборов тоже нет! Меня никто об этом не предупреждал. Медицине в нашей стране будет посвящён отдельный пост — что уж там, она это заслужила. ⠀ ПРО ЛЕЧЕНИЕ. Мне назначили курс лечения и сказали, что нужно его продолжать. Дали кислородный аппарат для дыхания, так как у меня низкий уровень кислорода (хотя я считаю, критическим он считается после 90, у меня же 94-96 это вполне позволительно для лечения дома, врач в приемной мне сказал тоже самое😄). ⠀ ☝🏻Учитывая все эти факторы, я принимаю решение, что мне будет удобней и комфортней находиться на дистанционной опеке у себя дома, где у меня есть все условия для нормального лечения. В конце концов я всегда могу обратиться в нужные службы. Та и дома, как говорится, и стены лечат🙌🏻 ⠀ Мое состояние стабильное.
Σύμφωνα με την βρετανική The Sun, ο γνωστός influencer μολύνθηκε με κορωνοϊό στη διάρκεια ενός ταξιδιού του στην Τουρκία και νοσηλεύτηκε στην Ουκρανία.
«Ένιωθα άσχημα την δεύτερη μέρα στην Τουρκία. Ξύπνησα στη μέση της νύχτας επειδή είχε πρηστεί ο λαιμός μου και δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Ταυτόχρονα πονούσε λίγο το στομάχι μου», συνέχισε. «Την επόμενη μέρα, άρχισε να εμφανίζεται βήχας, αλλά δεν είχα πυρετό. Δεν υπήρχαν ιδιαίτερα συμπτώματα της ασθένειας, οπότε νόμιζα πως ίσως έφταιγε ότι έπαιξα αθλήματα, η αλλαγή του κλίματος και η διατροφή συν ο ύπνος με κλιματισμό. Αφού επέστρεψα από την Τουρκία, αμέσως πήγα να κάνω διάφορες εξετάσεις, υπέρηχο και τεστ κορωνοϊού που τελικά ήταν θετικό».
Ο Dmitriy εξήγησε πως στη συνέχεια του έδωσαν μια θεραπεία και επέμειναν να νοσηλευτεί στο νοσοκομείο. «Το νοσοκομείο είναι γεμάτο κόσμο, κάποιοι ζουν στους διαδρόμους», πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει φαγητό, χαρτί, ούτε μαχαιροπίρουνα. Κανείς δεν με προειδοποίησε για όλο αυτό», έγραψε.
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КЕКС В ОТНОШЕНИЯХ — ЭТО ПУНКТ №1❓❓❓ Я не чувствую вкуса жизни без поцелуев, касаний, объятий. Это все об эмоциях, в отношениях важных, страсть, чувства, эмоциональная составляющая, это и есть кайф от близости человека к человеку. Вся наша жизнь состоит из эмоций, и кекс с любимым человеком — одна из высших эмоциональных составляющих. Ну разве это все не круто? А интимная близость — это вообще одно из высших наслаждений и очень мощный источник энергии. Вы бы знали, сколько нам, мужчинам, секс дает уверенности и сил. А хороший кекс так вообще💥💥💥🚀😅 ⠀ Весь этот разговор не для того, чтобы сказать, что кекс на первом месте, но безусловно он играет важнейшую роль в отношения. Если вы не ставите кекс, как один из главных пунктов, то с вами не что-то не так или это плохо. Нет, конечно. У всех разный темперамент. И это нормально. Но БОЛЬШИНСТВО мужчин любят секс и хотят его часто. Он придаёт уверенность, дарит вдохновение и в целом обновляет гормональную половую систему, что положительно сказывается на мужском здоровье и хорошем настроении😉 ⠀ Это субъективно мой мужской взгляд. Я так думаю. ⠀ Девушки, насколько для вас важен секс в отношениях? ⠀ #кекс #отношения
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ВСЕ ПРОШЛОЕ ОСТАЁТСЯ В ПРОШЛОМ.👋 Нет смысла в нем копаться, искать правых или виноватых, выносить все личное на всеобщее обсуждение. Каждый имеет право совершить ошибку. Идеальных людей нет и уж точно не стоит никого судить. ⠀ Имеет значение только настоящее и будущее, в котором я намерен быть счастлив и хочу, чтобы мои дети были счастливы. Думаю о том, какое будущее создавать своим детям. В этом одна из миссий родителя — защищать жизнь свою и своих детей. ⠀ Все, что было в прошлом, пусть там и остаётся. У меня нет желания в нем копаться и рассуждать о том, что там было, не хочу чтобы это делал кто-то другой. ⠀ Чтобы не происходило, есть вещи, которые должны оставаться внутри. ЛИЧНОЕ должно оставаться только между мужчиной и женщиной. Но если когда-то человек был твоим выбором — нужно уважать свой выбор и с уважением относиться к общему прошлому. Жить только настоящим и будущим, твёрдо смотреть вперед и не оглядываться назад. ⠀ Никогда не думал, что нужно будет чуть ли не с топором в руках защищать свои личные рамки и границы. ⠀ Всех крепко 🤗
Ο 33χρονος influencer περιέγραψε επίσης με λεπτομέρειες την θεραπεία του. «Μου έδωσαν αναπνευστήρα, επειδή είχα χαμηλά επίπεδα οξυγόνου», είπε στο μήνυμά του, εξηγώντας πως κατέληξε σε κατ' οίκον θεραπεία επειδή εκεί ένιωθε «πως είναι πιο βολικά και άνετα».
Ωστόσο, σύμφωνα με την The Sun, μεταφέρθηκε ξανά εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Η Sofia είπε, σύμφωνα με το δημοσίευμα, πως ο πρώην σύζυγός της ήταν «σε κρίσιμη κατάσταση» και «χωρίς τις αισθήσεις του», προσθέτοντας πως ο 33χρονος είχε προβλήματα καρδιάς. «Η καρδιά του δεν ανταποκρίνεται. Η κατάστασή του είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Κανείς δεν μπορεί να κάνει κάτι», φέρεται να είχε δηλώσει τότε η ίδια.
Λίγο αργότερα ο Dmitriy Stuzhuk έφυγε από τη ζωή.
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СЕГОДНЯ СОСТОЯЛСЯ НАШ ПЕРВЫЙ СУД❗️❗️❗️ ⠀ Установлен факта отдельного проживания. Нам не могут дать развод, так как младшенькой Оливии еще нету годика. ⠀ Никто не опоздал, спорных моментов не возникало, все четко и согласно процессу. ⠀ А после суда мы с Софи покупали деткам продукты. ⠀ Многие читатели отмечают, что между нами с Софи можно увидеть искру. Это вполне объяснимо и нормально. Несмотря на судебный процесс, мы все так же остаемся близкими друг другу людьми. Наш союз и все эти 5.5 лет были изначально по любви. Наша любовь продолжается в наших детях. Мы взрослые люди, уважаем друг друга. И, как я уже писал ранее, Соня всегда не смотря ни на что сможет на меня положиться.
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Я пришла к тебе маленькой 19летней Сонечкой, а ушла взрослой и независимой Софией Стужук. ⠀ Да, у нас не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали так много нам🙏🏻 Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе и в радости. Ты научил меня столькому многому. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей За весь бесценный опыт И за то, кем я с тобой стала Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19летней девчонкой, студенткой 2го курса. Полюбил меня, как умел. Забрал к себе и заботился так, как умел. Ты дал так много мне уроков. Я с тобой выросла. Я с тобой стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой. Я с тобой стала самодостаточной. Я с тобой нашла свои травмы и боли. Я нашла над чем работать. Я нашла точки роста. Я трансформировалась сумасшедше. Я стала Софией Стужук. Я постоянно придумывала что-то новое и меняла мнение по миллион раз, а ты всё принимал. На любой мой движ ты соглашался в основном с энтузиазмом. Всегда поддерживал любые мои идеи, всегда выслушивал, прислушивался и старался понять. Ты был со мной в самые сложные и самые прекрасные моменты моей жизни. Мы с тобой прожили самый прекрасный опыт на свете рождения наших детей. И твоя поддержка была бесценна. Да, ты никогда не дружил с камерой и сам мне об этом говорил. Но в жизни ты всегда направлял меня и часто давал мне нужные и мудрые советы🙏🏻 За нашими плечами остались 6 лет полных событий. Десятки путешествий, куча эмоций. Господи, как же мне горько, что ты не прислушивался ко мне по поводу здоровья🙏🏻 Но мы всегда уважали выборы друг друга❤️ Мы уже больше не были вместе, но от этого мне больно не меньше. Мне так жаль Мне очень жаль Благодарю тебе за всё, важный мой человек, мой главный учитель, мой проводник, отец моих деток❤️ Ты наш ангел-хранитель и твоя любовь всегда будет оберегать наших ангелочков❤️ Как же больно осознавать Светлая тебе память, Дима Стужук🙏🏻
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