Ο Χοακίν Φίνιξ συνελήφθη σήμερα στα σκαλιά του Καπιτωλίου στην Ουάσιγκτον, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας για την κλιματική αλλαγή που διοργάνωσε για άλλη μια φορά η Τζέιν Φόντα.

Λίγες μόνο ημέρες μετά την βράβευσή του με Χρυσή Σφαίρα Α' Ανδρικού Ρόλου για την ενσάρκωση του αντί-ήρωα Τζόκερ στην ομώνυμη ταινία, ο Φίνιξ συνελήφθη μαζί με έναν ακόμα ηθοποιό, τον Μάρτιν Σιν από το "Grace and Frankie", όπως επιβεβαίωσε στο USA Today η Άιρα Άρλουκ του κινήματος Fire Drill Fridays που διοργανώνει η Τζέιν Φόντα.

Ο δημοφιλής ηθοποιός βρέθηκε στο πλευρό της Τζέιν Φόντα που έχει συλληφθεί τουλάχιστον πέντε φορές για τον ίδιο λόγο, και παρ' όλα αυτά επιμένει να επιστρέφει και να διαμαρτύρεται, απαιτώντας άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Μετά την σύλληψη του Χοακίν Φίνιξ, η Φόντα δήλωσε πως τα Fire Drill Fridays θα συνεχιστούν, αλλά προς το παρόν η σημερινή ήταν η τελευταία πορεία στην Ουάσιγκτον «για κάποιο διάστημα».

Right now Joaquin Phoenix is marching with Jane Fonda and Susan Sarandon at a climate protest in D.C.



pic.twitter.com/L0tgsCwcSq — Joshua Potash (@JoshuaPotash) January 10, 2020

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid -- I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." pic.twitter.com/RaZILYq0La — The Hill (@thehill) January 10, 2020

Μιλώντας στην μικρή εξέδρα που είχε στηθεί, πριν τη σύλληψή του, ο Φίνιξ είπε απευθυνόμενος στο κοινό πως «υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε σήμερα για το Κλίμα. Επιλέγοντας τι καταναλώνετε».

Η διαμαρτυρία αυτής της εβδομάδας επικεντρώθηκε στην χρηματοδότηση εξόρυξης και εκμετάλλευσης ορυκτών καυσίμων από μεγάλες τράπεζες και επενδυτές. Σε βίντεο από την διαδήλωση, κάποιοι από τους συμμετέχοντες φαίνονται να καταλαμβάνουν ένα υποκατάστημα της τράπεζας Chase κρατώντας πλακάτ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ηθοποιός Σαμ Γουότερσον είχε συλληφθεί στην εβδομαδιαία διαμαρτυρία της Φόντα, για δεύτερη φορά, αλλά η 82χρονη κατάφερε με κάποιο τρόπο να αποφύγει την σύλληψη. Ο 11χρονος ηθοποιός Ίαν Άρμιταζ έδωσε επίσης το παρών, μαζί με τον σκηνοθέτη Τζος Φοξ.

We are shutting down the US Capitol for #FireDrillFriday 🔥 Every year big banks are pumping billions of $ into companies that are destroying our climate. We have the power to force JP Morgan Chase, Liberty Mutual, & BlackRock to stop funding fossil fuels! pic.twitter.com/eavhGT1BpB — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

Από τον Οκτώβριο, η Φόντα κατεβαίνει σχεδόν κάθε εβδομάδα στα σκαλιά του Καπιτωλίου για να διαμαρτυρηθεί για το Κλίμα, και αρκετοί παλιοί και νέοι συνάδελφοί της την στηρίζουν συμμετέχοντας. Στις 20 Δεκεμβρίου, μία ημέρα πριν τα γενέθλιά της, η Φόντα είχε συλληφθεί ξανά μαζί με την Ροζάνα Αρκέτ, την Γκλόρια Στάινεμ και την Κέισι Γουίλσον. Όπως λέει η ίδια η ηθοποιός, αυτός είναι και ένας από τους λόγους που μετακόμισε στην Ουάσιγκτον, ώστε να είναι πιο κοντά στο επίκεντρο της μάχης για το Κλίμα.

Με πληροφορίες από Usa Today