Ο εγγονός του Τζακ Νίκολσον, Ντιουκ Νίκολσον πέρασε μία σπουδαία χρονιά για έναν ιδιαίτερο λόγο: Η Λάνα ντελ Ρέι τον επέλεξε για το εξώφυλλο του τελευταίου άλμπουμ της.

Ο νεαρός Νίκολσον σχεδίαζε να γίνει σκηνοθέτης, αλλά όταν ο φίλος του Τζακ Κίλμερ τον σύστησε στον σκηνοθέτη μουσικών βίντεο, Γκραντ Σίνγκερ (ο οποίος έχει συνεργαστεί με την Τέιλορ Σουίφτ και την Αριάνα Γκράντε) ο Νίκολσον άρχισε να περνάει από ακροάσεις ως ηθοποιός και μοντέλο.

Ο Τζόρνταν Πιλ δεν γνώριζε ποιος είναι ο παππούς του και του ζήτησε συμπτωματικά να μιμηθεί τον Τζακ Νίκολσον στην ταινία "Η Λάμψη", ανέφερε στην πρώτη συνέντευξή του στο The Hollywood Reporter. Σε κάποιες περιπτώσεις υπήρξε τυχερός - όπως η επιλογή για το εξώφυλλο του υποψήφιου για Grammy άλμπουμ "Norman F... Rockwell".

Η Λάνα είναι φίλη μου, μου τηλεφώνησε και μου είπε: "Κάνουμε το εξώφυλλο για το άλμπουμ αύριο. Θέλεις να είσαι σε αυτό;". "Το έκανα. Δεν προσπαθώ να αναλύω τα πράγματα τόσο πολύ" εξήγησε.

