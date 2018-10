Η Ιρλανδή τραγουδίστρια Σινέντ Ο' Κόνορ ανακοίνωσε πως ασπάστηκε το Ισλάμ και άλλαξε το όνομά της σε Σουχάντα Νταβίτ.

«Είμαι υπερήφανη που έγινα μουσουλμάνα» έγραψε η Ο'Κόνορ στο Twitter στις 19 Οκτωβρίου.

«Αυτό είναι η φυσική κατάληξη της περιπλάνησης κάθε έξυπνου θεολόγου. Όλες οι μελέτες των Γραφών οδηγούν στο Ισλάμ, καθιστώντας τις υπόλοιπες γραφές περιττές».

Όπως εξήγησε η ίδια, το νέο της όνομα σημαίνει «μάρτυρες» στα αραβικά.



Η Ο'Κόνορ είχε αλλάξει και πέρυσι το όνομά της σε Μάγκντα Νταβίτ, υποστηρίζοντας πως το έκανε για να απελευθερωθεί από τις «πατρικές κατάρες».

Η τραγουδίστρια που έγινε παγκοσμίως γνωστή με την επιτυχία "Nothing Compares to you" ανέβασε στο Twitter φωτογραφία με παραλλαγμένο το γνωστό μότο της Nike "Just Do It": «Φόρα χιτζάμπ. Απλά κάντ'ο».

Σε πρόσφατη ανάρτησή της, η τραγουδίστρια επιχειρεί να ψάλει το Αζάν, το κάλεσμα σε προσευχή.

Here is my 1st attempt at singing the Azan. I got some pronouncition wrong because emotions took me from my page... but there’ll be hundreds of others onstage to come ... https://t.co/vDFyheqOOc