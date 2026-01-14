Ζόζεφιν: Σε αναζήτηση νέας δισκογραφικής λόγω της μη συμμετοχής της στη Eurovision 2026

Νέα δεδομένα φαίνεται να διαμορφώνονται στην επαγγελματική πορεία της Ζόζεφιν, μετά την ανατροπή στα σχέδιά της για τη συμμετοχή στη Eurovision 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής Buongiorno, η Ζόζεφιν φέρεται να είναι δυσαρεστημένη από τον χειρισμό της συμμετοχής της στη Eurovision από τη δισκογραφική της εταιρεία.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η Ζόζεφιν αισθάνεται συγκεκριμένα πως δεν έλαβε τη στήριξη που θα ήθελε, σε μια κομβική στιγμή της καριέρας της. Υπενθυμίζεται πως συγκαταλεγόταν στα φαβορί για την εκπροσώπηση της Κύπρου στον φετινό διαγωνισμό και είχε κινηθεί επαγγελματικά με δεδομένο σχεδόν αυτό το ενδεχόμενο.

Παρότι δεν υπήρξε ποτέ επίσημη ανακοίνωση, είχε ενημερώσει συνεργάτες και στενό κύκλο για τις προετοιμασίες, ενώ δεν απέφευγε τις δημόσιες αναφορές στη Eurovision 2026 και συμμετείχε σε σχετικές θεματικές εκδηλώσεις στην Αθήνα, καλλιεργώντας το ανάλογο κλίμα.

Ωστόσο, η υποψηφιότητά της, σε συνεργασία με τη δισκογραφική εταιρεία Panik, προκάλεσε αντιδράσεις στην Κύπρο. Το ΡΙΚ, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις αυτές, αποφάσισε τελικά να αλλάξει στρατηγική, εγκαταλείποντας την απευθείας ανάθεση και επιλέγοντας τον εκπρόσωπο της χώρας μέσω εσωτερικής διαδικασίας.

Η επιτροπή που συστάθηκε από το ΡΙΚ κατέληξε στην επιλογή της Αντιγόνης, μία εξέλιξη που ανέτρεψε πλήρως τα σχέδια της Ζόζεφιν.

Η τραγουδίστρια είχε επικεντρώσει σχεδόν αποκλειστικά τις επαγγελματικές της κινήσεις στο τραγούδι που προοριζόταν για τη Eurovision, το οποίο βάσει κανονισμών, έπρεπε να παραμείνει μυστικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να «παγώσει» η κυκλοφορία νέας δισκογραφικής δουλειάς, αφήνοντάς την εκτός πλάνου μετά την αλλαγή των δεδομένων.

Για τους λόγους αυτούς, φέρεται να εξετάζει πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής δισκογραφικής, αναζητώντας ένα νέο πλαίσιο για τη συνέχεια της καριέρας της.

Με πληροφορίες από eurovisionfun.com