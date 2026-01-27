TV & MEDIA
TV & Media

Τζίμι Κίμελ κατά ψηφοφόρων Τραμπ: «Αρρωστημένη η δολοφονία Πρέτι στη Μινεάπολη»

«Αυτό είναι ο νόμος και η τάξη που ψηφίσατε, αν ψηφίσατε γι’ αυτό;» διερωτήθηκε ο Τζίμι Κίμελ

The LiFO team
The LiFO team
ΤΖΙΜΙ ΚΙΜΕΛ ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΡΕΤΙ ΜΙΝΕΑΠΟΛΗ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: Getty Images
0

Στο μονόλογό του το βράδυ της Δευτέρας (25/1), πριν την έναρξη της εκπομπής του, ο παρουσιαστής Τζίμι Κίμελ καταφέρθηκε κατά των υποστηρικτών του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με τη δολοφονία του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη.

Ο Τζίμι Κίμελ χαρακτήρισε τη δολοφονία Πρέτι από ομοσπονδιακούς πράκτορες της ICE, ως «αρρωστημένη»: «πυροβόλησαν δέκα φορές έναν νοσηλευτή ΜΕΘ και μας λένε “ήταν δικαιολογημένο”».

«Αυτό είναι ο νόμος και η τάξη που ψηφίσατε, αν ψηφίσατε γι’ αυτό; Κάθε μέρα πλέον είναι ένας εφιάλτης» συνέχισε ο παρουσιαστής, αφήνοντας αιχμές προς του υποστηρικτές του Τραμπ.

Τζίμι Κίμελ: Το κάλεσμα προς δεξιούς και αριστερούς

Ο παρουσιαστής κάλεσε τόσο τη δεξιά όσο και την αριστερά να συμφωνήσουν ότι η εικόνα «Αμερικανών πολιτών να εκτελούνται από την ICE» είναι σοκαριστική. «Λέμε συνέχεια ότι πρέπει να βρίσκουμε θέματα στα οποία να συμφωνούμε. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι ειρηνικοί διαδηλωτές -μητέρες που οδηγούν SUV γυρίζοντας από το σχολείο αφού άφησαν το εξάχρονο παιδί τους, ή ένας νοσηλευτής που παρενέβη για να προστατεύσει μια γυναίκα- δεν αξίζουν να πυροβολούνται στον δρόμο από ανθρώπους που πληρώνονται για να μας προστατεύουν;» είπε.

Η αναφορά του Κίμελ στη μητέρα αφορούσε τη 37χρονη Ρενέ Γκουντ, η οποία πυροβολήθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της στις 7 Ιανουαρίου. «Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι όταν κάποιος δολοφονείται εν ψυχρώ πρέπει να υπάρχει έρευνα;» συνέχισε. «Πού είναι οι λογικές φωνές στη δεξιά; Χρειαζόμαστε αξιοπρεπείς ανθρώπους στη δεξιά που να δείξουν θάρρος και κοινή λογική».

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ, ανάμεσά τους και η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ, υποστήριξαν ότι τόσο ο Πρέτι όσο και η Γκουντ επιχειρούσαν να «βλάψουν» πράκτορες της ICE και ότι οι πυροβολισμοί έγιναν σε αυτοάμυνα. Ο Κίμελ αντέδρασε καυστικά: «Αν επρόκειτο για μια ομάδα τρανς κολυμβητών που πυροβολούσε κάποιον επειδή τραβούσε βίντεο με το κινητό του, θα είχατε ήδη ανάψει τις ηλεκτρικές καρέκλες».

Νωρίτερα στον μονόλογό του, ο παρουσιαστής κατηγόρησε τους πράκτορες της ICE ότι διαπράττουν «τη μία θηριωδία μετά την άλλη», χαρακτηρίζοντάς τους «μια συμμορία κακοεκπαιδευμένων, ντροπιαστικά καθοδηγούμενων, κουκουλοφόρων τραμπούκων». «Αυτό είναι: τραμπούκοι που διαπράττουν αισχρές, άκαρδες και ενδεχομένως εγκληματικές πράξεις. Είναι αηδιαστικό και εξοργιστικό να το βλέπεις», είπε.

Ο Κίμελ αποκάλυψε επίσης ότι ο ίδιος και η σύζυγός του, Μόλι ΜακΝίρνεϊ, έχουν συγγενείς στη Μινεάπολη. «Φοβούνται να πάνε τα παιδιά τους στο σχολείο. Φοβούνται να πάνε στη δουλειά», ανέφερε. «Και μπορώ μόνο να φανταστώ πώς αισθάνονται οι άνθρωποι που δεν είναι λευκοί».

Με πληροφορίες από OK Magazine

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

TV & Media / Eurovision 2026: Φαβορί για τη νίκη στον εθνικό τελικό ο Akylas - Σαρώνει στα στοιχήματα

Η εκρηκτική πορεία του «Ferto» σε συνδυασμό με το γεγονός ότι έχει αγγίξει τις 1.400.000 προβολές στο YouTube, αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα και στις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιρειών
THE LIFO TEAM
«Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

TV & Media / «Αυτό που είπε είναι σαχλαμάρα»: Το σχόλιο του Μίλτου Πασχαλίδη για τις δηλώσεις Καρυστιανού περί άμβλωσης

«Της είχε και έχει συμπάθεια όλος ο κόσμος γιατί έχασε το παιδί της και θέλουμε να δικαιωθεί με κάθε τρόπο ο αγώνας της. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε και με ό,τι λέει» εξήγησε ο γνωστός τραγουδοποιός
THE LIFO TEAM
ΠΑΓΩΝΗ ΚΑΛΛΙΑΚΜΑΝΗΣ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ

TV & Media / Καβγάς Παγώνη - Καλλιακμάνη για την κακοκαιρία: «Εσύ μπορείς να φτιάξεις το σπίτι αν καεί;»

«Όταν το κράτος δεν αποζημιώνει σεισμόπληκτους και πυρόπληκτους, είναι λογικό να θέλουν να σώσουν τα σπίτια τους» ανέφερε ο Γιώργος Καλλιακμάνης από την πλευρά του
THE LIFO TEAM
 
 