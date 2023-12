«Suits»: Νέες πληροφορίες για το spin-off της διάσημης σειράς

Εκτενείς αναφορές για το επερχόμενο spin-off της διάσημης σειράς «Suits» έκανε η πρόεδρος της Universal International Studios, Μπεατρίς Σπινγκμπορν, με τους fans να αδημονούν.

Η επανακυκλοφορία του «Suits» τον Ιούλιο μέσα από τις πλατφόρμες Netflix και Peacock, σημείωσε ρεκόρ και βρέθηκε για 12 συνεχόμενες εβδομάδες στην κορυφή του πίνακα της Nielsen συγκεντρώνοντας περισσότερα από 45 δισεκατομμύρια λεπτά ροής.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο Content London μέσω του Variety, λοιπόν, η πρόεδρος της Universal International Studios, Μπεατρίς Σπινγκμπορν μίλησε για το spin-off της διάσημης σειράς «Suits» το οποίο θα «μεταφερθεί» στο Λος Άντζελες αυτή τη φορά. Το σενάριο υπογράφει ξανά ο δημιουργός της σειράς Άαρον Κορς και θα διαδραματίζεται «στο ίδιο χρονικό πλαίσιο» με το αρχικό, όπως αποκάλυψε, ενώ υποσχέθηκε ότι θα έχει «την ίδια ενέργεια και τους ίδιους ωραίους χαρακτήρες».

«Δουλεύουμε πάνω σε αυτό αυτή τη στιγμή. Είναι τόσο διασκεδαστικό και χαρούμενο» ανέφερε η Σπρίνγκμπορν. Παράλληλα εξήγησε ότι οι σειρές που επιστρέφουν όπως το «Suits» είναι ελκυστικές για τους αγοραστές. «Πολλοί streamers αναζητούν συνεχείς σειρές, πράγματα που είναι εύκολο να τις δεις. «Το "Suits" μας είναι απίστευτα τεράστιο στο Netflix», συμπλήρωσε.

Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη σειρά έκανε πρεμιέρα τον Ιούνιο του 2011 από τη συχνότητα του USA Network και ολοκληρώθηκε έπειτα από εννέα σεζόν. Ήταν η σειρά μέσα από την οποία έγινε γνωστή η Μέγκαν Μαρκλ, ενώ πρωταγωνιστούσαν μεταξύ άλλων οι Πάτρικ Τζ. Άνταμς, Γκάμπριελ Μαχτ, Σάρα Ράφερτι, Ντυλέ Χιλ, Τζίνα Τόρες και Κάθριν Χάιγκλ.

#Suits had a historic run on the Nielsen Streaming Top 10 after its Netflix debut in June, racking up 15 first place finishes, 12 of which were consecutive as “Virgin River” topped the chart for a one-week stint before “Suits” returned. https://t.co/8jOVGOxNzR pic.twitter.com/WWiF4DE1Ih