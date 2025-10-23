TV & MEDIA
Stranger Things: Το τελευταίο επεισόδιο της σειράς θα προβληθεί και στους κινηματογράφους

Tο δίωρο φινάλε της σειράς αναμένεται να προβληθεί στον κινηματογράφο παραμονή και ανήμερα της Πρωτοχρονιάς

Φωτογραφία: Netflix
Το δίωρο φινάλε της σειράς «Stranger Things» θα κυκλοφορήσει τελικά και στους κινηματογράφους.

Το επεισόδιο, με τίτλο «The Rightside Up», θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix αλλά και σε περισσότερες από 350 κινηματογραφικές αίθουσες στις 31 Δεκεμβρίου και θα προβάλλεται μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2026.

Είναι η πρώτη φορά που επεισόδιο σειράς του Netflix θα προβληθεί και στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της πλατφόρμας, οι ακριβείς αίθουσες προβολής θα ανακοινωθούν αργότερα.

Σε πρόσφατο αφιέρωμα του Variety για την παραγωγή της τελευταίας σεζόν, οι δημιουργοί της σειράς, Matt και Ross Duffer, είχαν εκφράσει την επιθυμία το φινάλε – κινηματογραφικού μήκους – να κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα στους κινηματογράφους και στο Netflix την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Οι θεατές δεν συνειδητοποιούν πόσος χρόνος και προσπάθεια αφιερώνεται στον ήχο και στην εικόνα, και τελικά το βλέπουν σε μειωμένη ποιότητα», δήλωσε ο Matt Duffer. «Περισσότερο απ’ όλα, όμως, έχει να κάνει με την κοινή εμπειρία - να το ζήσεις μαζί με τους φανς».

«Θα ήταν φανταστικό», πρόσθεσε ο Ross Duffer. «Γιατί οι φανς θα μπορούσαν να το ζήσουν όλοι μαζί, σαν ένα κοινό, συλλογικό γεγονός - θα ήταν απίστευτο».

Παρότι μία από τις βασικές αρχές του Netflix ήταν ανέκαθεν να διαθέτει το περιεχόμενό του αποκλειστικά στην πλατφόρμα και όχι στις αίθουσες, η εταιρεία έχει κατά καιρούς επιλέξει κινηματογραφικές προβολές για ορισμένες ταινίες της, κατά περίπτωση.

Η Greta Gerwig, για παράδειγμα, εξασφάλισε προβολή σε IMAX για τη νέα της ταινία «Narnia» που θα κυκλοφορήσει του χρόνου.

Οι ταινίες που διεκδικούν βραβεία - όπως οι φετινές «Frankenstein», «Jay Kelly» και «A House of Dynamite» - κάνουν πρώτα πρεμιέρα σε περιορισμένο αριθμό αιθουσών, για να πληρούν τις προϋποθέσεις των Όσκαρ, πριν προβληθούν στο Netflix.

Όταν η Bela Bajaria, επικεφαλής περιεχομένου της Netflix, ρωτήθηκε τον Σεπτέμβριο σχετικά με το ενδεχόμενο κινηματογραφικής προβολής του φινάλε του «Stranger Things», απέκλεισε αρχικά το ενδεχόμενο.

Με πληροφορίες από Variety

