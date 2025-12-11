Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν παραδίδει το δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν έχει» εξηγεί κάτοικος του Μονακό

Λήγει αύριο η προθεσμία που έχει λάβει από τις Αρχές ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές για να παραδώσει το δίπλωμά του, προκειμένου να μη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

Υπενθυμίζεται πως το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Έπειτα, ο πατέρας του κορυφαίου τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, Έλληνας κάτοικος του Μονακό, όπου είναι και η επίσημη κατοικία του γνωστού αθλητή, εξηγεί πως ο Στέφανος Τσιτσιπάς δε διαθέτει ούτε ελληνικό δίπλωμα, αλλά ούτε μονεγάσκικο.

«Στο Μονακό για να αποκτήσεις δίπλωμα δίνεις εξετάσεις που είναι πιο δύσκολες από αυτές στην Ελλάδα, ειδικά οι γραπτές, ή καταθέτεις το δίπλωμα που έχεις βγάλει στη χώρα σου και σου δίνουν το μονεγάσκικο που είναι ακριβώς στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διεθνές δίπλωμα πατάει πάντα πάνω στο κανονικό ως συνοδευτικό και είναι απαραίτητο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή.

«Είναι κάτι σαν τη βίζα δηλαδή. Ο Στέφανος, όπως γνωρίζουν καλά οι δικοί του άνθρωποι, δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα στο Μονακό και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για χρόνια, αν και αγόραζε συνέχεια πανάκριβα αυτοκίνητα», συνέχισε.

«Λένε ότι έχει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης αγνώστου προελεύσεως. Όμως η προσωρινή άδεια Ηνωμένου Βασιλείου είναι έγκυρη μόνο για χρήση εντός των συνόρων. Ίσως γι’ αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Εξάλλου λείπει σχεδόν πάντα στο εξωτερικό. Είναι ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλοι εδώ στο Μονακό. Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει», κατέληξε.