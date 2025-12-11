TV & MEDIA
TV & Media

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν παραδίδει το δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν έχει» εξηγεί κάτοικος του Μονακό

Ο κορυφαίος τενίστας, του οποίου η επίσημη κατοικία είναι το Μονακό, έχει λάβει προθεσμία να παραδώσει το δίπλωμά του μέχρι την Παρασκευή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Στέφανος Τσιτσιπάς: «Δεν παραδίδει το δίπλωμα οδήγησης γιατί δεν έχει» εξηγεί κάτοικος του Μονακό Facebook Twitter
Φωτ. Στέφανος Τσιτσιπάς / EUROKINISSI
0

Λήγει αύριο η προθεσμία που έχει λάβει από τις Αρχές ο Στέφανος Τσιτσιπάς, προκειμένου να παραδώσει το δίπλωμα οδήγησής του.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές για να παραδώσει το δίπλωμά του, προκειμένου να μη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

Υπενθυμίζεται πως το αυτοκίνητο του Στέφανου Τσιτσιπά, «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Έπειτα, ο πατέρας του κορυφαίου τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί της στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, Έλληνας κάτοικος του Μονακό, όπου είναι και η επίσημη κατοικία του γνωστού αθλητή, εξηγεί πως ο Στέφανος  Τσιτσιπάς δε διαθέτει ούτε ελληνικό δίπλωμα, αλλά ούτε μονεγάσκικο.

«Στο Μονακό για να αποκτήσεις δίπλωμα δίνεις εξετάσεις που είναι πιο δύσκολες από αυτές στην Ελλάδα, ειδικά οι γραπτές, ή καταθέτεις το δίπλωμα που έχεις βγάλει στη χώρα σου και σου δίνουν το μονεγάσκικο που είναι ακριβώς στη λογική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το διεθνές δίπλωμα πατάει πάντα πάνω στο κανονικό ως συνοδευτικό και είναι απαραίτητο», ανέφερε αρχικά στην εκπομπή.

«Είναι κάτι σαν τη βίζα δηλαδή. Ο Στέφανος, όπως γνωρίζουν καλά οι δικοί του άνθρωποι, δεν έχει δώσει εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα στο Μονακό και αυτό ήταν ένα σημαντικό πρόβλημα για χρόνια, αν και αγόραζε συνέχεια πανάκριβα αυτοκίνητα», συνέχισε.

«Λένε ότι έχει ένα βρετανικό έγγραφο οδήγησης αγνώστου προελεύσεως. Όμως η προσωρινή άδεια Ηνωμένου Βασιλείου είναι έγκυρη μόνο για χρήση εντός των συνόρων. Ίσως γι’ αυτό δεν το καταθέτει στην ελληνική αστυνομία. Η αλήθεια είναι ότι δεν παραδίδει το δίπλωμα γιατί πολύ απλά δεν έχει δίπλωμα οδήγησης. Εξάλλου λείπει σχεδόν πάντα στο εξωτερικό. Είναι ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Το ξέρουμε όλοι εδώ στο Μονακό. Τον έχουν ξανασταματήσει σε έλεγχο αλλά τον αναγνωρίζουν και τον αφήνουν να φύγει», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: H ταχύτητα ήταν η αφορμή. Η πτώση είχε αρχίσει καιρό

Οπτική Γωνία / Στέφανος Τσιτσιπάς: H ταχύτητα ήταν η αφορμή, η πτώση είχε αρχίσει καιρό

Οι ατυχείς δηλώσεις, οι δημόσιες εκρήξεις και οι άστοχες τοποθετήσεις. Την ώρα που Αντετοκούνμπο, Μανόλο και Τεντόγλου δείχνουν το πρότυπο, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας μοιάζει να παλεύει όχι με τους αντιπάλους του αλλά με το βάρος της ίδιας του της λάμψης.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Καρφώθηκε σίδερο στον πνεύμονα μου, έσπασαν τα πλευρά μου, ήμουν κατασφαγμένη»

TV & Media / Αρναούτη για τροχαίο Παντελίδη: «Καρφώθηκε σίδερο στον πνεύμονα μου, έσπασαν τα πλευρά μου, ήμουν κατασφαγμένη»

«Βγήκε μία απόφαση που ήταν κατάφωρα άδικη» ξεκαθαρίζει στις πρώτες της δηλώσεις μετά την εκδίκαση της υπόθεσης των αποζημιώσεων για το τροχαίο δυστύχημα
LIFO NEWSROOM
Η Paramount καταθέτει νέα ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros Discovery

TV & Media / Η Paramount καταθέτει νέα ανταγωνιστική προσφορά για τη Warner Bros Discovery

Η εταιρεία ανέφερε ότι η πρότασή της αποτελεί «ανώτερη εναλλακτική» συγκριτικά με αυτήν της Netflix, προσφέροντας περισσότερα μετρητά άμεσα στους μετόχους και μεγαλύτερες πιθανότητες έγκρισης από τις ρυθμιστικές αρχές
LIFO NEWSROOM
Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της η διοργάνωση

TV & Media / Eurovision 2026: Αντιμέτωπη με πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό της

Η αποχώρηση της Ισπανίας —μιας από τις «big five» χώρες που στηρίζουν τον διαγωνισμό— δημιουργεί την προοπτική μειωμένων χορηγιών και τηλεθέασης για το υπερθέαμα που προσελκύει εκατομμύρια θεατές παγκοσμίως
LIFO NEWSROOM
 
 