Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεν διαθέτει ελληνικό δίπλωμα - Μέχρι σήμερα δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές

Μέχρι την Παρασκευή έχει λάβει προθεσμία για να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία, ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Το αυτοκίνητο του Στέφανο Τσιτσιπά, «πιάστηκε» από τις κάμερες της Αττικής Οδού να τρέχει με 213 χλμ/ώρα και του επιβλήθηκε πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος.

Έπειτα, ο πατέρας του κορυφαίου τενίστα ανέλαβε την ευθύνη, επιμένοντας ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου του γιου του, όμως η Τροχαία δεν αποδέχθηκε την εκδοχή.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν έχει εμφανιστεί στις Αρχές για να παραδώσει το δίπλωμά του και να μη σχηματιστεί δικογραφία εις βάρος του.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Το Πρωινό» ο τενίστας διαθέτει διεθνές δίπλωμα, το οποίο δεν έχει εκδοθεί στην Ελλάδα και για αυτό οι ελληνικές Αρχές δεν μπορούν να το βρουν στα αρχεία τους.

Στην περίπτωση αυτή, ότι δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει το δίπλωμά του στην Τροχαία και έχει το δικαίωμα να οδηγεί ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όμως δεν μπορεί να οδηγήσει στην Ελλάδα και σε περίπτωση που το κάνει, θα ακολουθηθεί η νομική οδός.