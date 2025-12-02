Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου»

Μία εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη, παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Anestea The Podcast».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο νέο επεισόδιο του pοdcast του και η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά τόσο για όσα έχει ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση, όσο και για όσα συνέβησαν με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη.

Αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που έχει δεχτεί σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση, ξεκαθαρίζοντας πως η αυτοπεποίθησή της δεν καθορίζεται από το αν έχει παραπάνω ή λιγότερα κιλά.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχουν τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου. Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου», ανέφερε αρχικά.

«Τρώω συναισθηματικά. Η αυτοπεποίθησή μου είναι σε νορμάλ επίπεδα, είτε έχω περισσότερα κιλά είτε όχι. Δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ χαμηλή και δεν καθορίζεται τόσο από το βάρος μου γιατί δεν έχω απόλυτη επίγνωση της εικόνας μου. Ούτε όταν έχω πολλά κιλά το βλέπω στον καθρέφτη μου, ούτε όταν έχω λίγα», συνέχισε.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα με τον πρώην σύζυγό μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας» ανέφερε στη συνέχεια, σχετικά με τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Όταν είδα τη συνέντευξή του απέκτησα μια ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δε μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα και δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και είναι πιο σημαντικό για μένα να προστατέψω την εικόνα του πατέρα τους από το να κερδίσω ένα δικαστήριο», συμπλήρωσε.

«Όταν έχει δημοσιογράφους, είναι πολύ περιορισμένη η στάση μου», κατέληξε.