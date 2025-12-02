TV & MEDIA
TV & Media

Σίσσυ Χρηστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου»

Η παρουσιάστρια μιλά ανοιχτά για τα σχόλια που έχουν γραφτεί και ακουστεί το τελευταίο διάστημα λόγω της εμφάνισής της

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Σίσσυ Χριστίδου: «Είμαι ακόμα σε σοκ, άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου» Facebook Twitter
Φωτ. Σίσσυ Χρηστίδου / Glomex
0

Μία εξαιρετικά αποκαλυπτική συνέντευξη, παραχώρησε η Σίσσυ Χρηστίδου στο «Anestea The Podcast».

Η Σίσσυ Χρηστίδου ήταν η καλεσμένη του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο νέο επεισόδιο του pοdcast του και η παρουσιάστρια μίλησε ανοιχτά τόσο για όσα έχει ακούσει το τελευταίο διάστημα σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση, όσο και για όσα συνέβησαν με τον πρώην σύζυγό της, Θοδωρή Μαραντίνη.

Αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στα κακεντρεχή σχόλια που έχει δεχτεί σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση, ξεκαθαρίζοντας πως η αυτοπεποίθησή της δεν καθορίζεται από το αν έχει παραπάνω ή λιγότερα κιλά.

«Πέρασα μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο πέρυσι. Είμαι ακόμα σε σοκ. Δεν περίμενα ότι θα υπάρχουν τέτοιες αρνητικές αντιδράσεις σε σχέση με την εικόνα μου. Άκουσα ότι έκανα επέμβαση στομάχου», ανέφερε αρχικά.

«Τρώω συναισθηματικά. Η αυτοπεποίθησή μου είναι σε νορμάλ επίπεδα, είτε έχω περισσότερα κιλά είτε όχι. Δεν είναι ούτε πολύ μεγάλη, ούτε πολύ χαμηλή και δεν καθορίζεται τόσο από το βάρος μου γιατί δεν έχω απόλυτη επίγνωση της εικόνας μου. Ούτε όταν έχω πολλά κιλά το βλέπω στον καθρέφτη μου, ούτε όταν έχω λίγα», συνέχισε.

«Έκανα τα πάντα για να υπάρχει καλό κλίμα με τον πρώην σύζυγό μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη στο επίπεδο της αφέλειας» ανέφερε στη συνέχεια, σχετικά με τα όσα έγιναν το προηγούμενο διάστημα με τον Θοδωρή Μαραντίνη.

«Όταν είδα τη συνέντευξή του απέκτησα μια ελπίδα. Μου φαίνεται τρομερά πληγωτικό όλο αυτό που συμβαίνει. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Εγώ δε μίλησα ποτέ όπως θα ήθελα και δεν είπα ποτέ όλα αυτά που θα ήθελα γιατί υπήρχαν δημοσιογράφοι μέσα στην αίθουσα και είναι πιο σημαντικό για μένα να προστατέψω την εικόνα του πατέρα τους από το να κερδίσω ένα δικαστήριο», συμπλήρωσε.

«Όταν έχει δημοσιογράφους, είναι πολύ περιορισμένη η στάση μου», κατέληξε.

TV & Media

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Μαρία Κίτσου: «Μπορεί και αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου"»

TV & Media / Μαρία Κίτσου: «Μπορεί και αυτός να έχει παραπάνω κιλά, αλλά θα γράψει “πώς έγινε έτσι η Κίτσου"»

«Υπάρχει κόσμος που περνάει τα ίδια προβλήματα αλλά τα κάνει προβολή στον άλλον» εξήγησε η ηθοποιός για όσα έχουν ειπωθεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα για τα κιλά της
LIFO NEWSROOM
Τίνα Τέρνερ (1939-2023): Ένας αληθινός θρύλος

Μουσική / Τίνα Τέρνερ: «Ούτε ένας δεν με αγάπησε στη ζωή μου, ούτε καν ο πατέρας και η μάνα μου»

Παρ’ όλες τις επιτυχίες και τις εκρηκτικές εμφανίσεις, η Τίνα Τέρνερ έζησε τα πρώτα σαράντα χρόνια της ζωής της με μοναξιά, κακοποίηση και στερημένη από αγάπη. Ο τρόπος που άφησε πίσω της τον τρόμο και την ενδοοικογενειακή βία και έγινε σύμβολο τόλμης και περηφάνιας και η πορεία της προς τη σαρωτική επιτυχία είναι είναι τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν το παζλ της ζωής της.
M. HULOT
Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» - Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

TV & Media / Λουτράκι: «Δεν θέλω να ξαναπώ τίποτα» - Αποχώρησε από ζωντανή σύνδεση η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο

«Δεν ξέρω τι λέει αυτή η κυρία, ήθελε να κάνει τον θεατρινισμό της, ήθελε να βγει στην τηλεόραση για να κάνει αυτό το show» ανέφερε φανερά ενοχλημένος ο Λάμπρος Κωνσταντάρας
LIFO NEWSROOM
 
 